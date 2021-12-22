Роднянский вошел в топ-500 авторитетных людей в мировой киноиндустрии

Издание Variety 21 декабря опубликовало список из 500 самых авторитетных людей в мировой киноиндустрии. Единственным российским продюсером в нем стал Александр Роднянский. Он входит в почетный перечень уже в пятый раз.



Организаторы топ-500 отметили успехи Роднянского в международном кинобизнесе и получение премии «Особый взгляд» в Каннах фильмом «Разжимая кулаки» Киры Коваленко. В перечне достижений также сказано, что «Роднянский стал первым продюсером за пределами США и Великобритании, подписавшим контракт с Apple TV +, согласно которому он будет снимать для платформы русскоязычные и многоязычные сериалы».

