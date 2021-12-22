FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-11°C/Завтра: -6
73.82р83.32р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Роднянский вошел в топ-500 авторитетных людей в мировой киноиндустрии

1
Печать

Издание Variety 21 декабря опубликовало список из 500 самых авторитетных людей в мировой киноиндустрии. Единственным российским продюсером в нем стал Александр Роднянский. Он входит в почетный перечень уже в пятый раз.

Организаторы топ-500 отметили успехи Роднянского в международном кинобизнесе и получение премии «Особый взгляд» в Каннах фильмом «Разжимая кулаки» Киры Коваленко. В перечне достижений также сказано, что «Роднянский стал первым продюсером за пределами США и Великобритании, подписавшим контракт с Apple TV +, согласно которому он будет снимать для платформы русскоязычные и многоязычные сериалы».

Топ-500 ежегодно готовит редакторская группа авторитетного американского еженедельника, в нем отмечают выдающиеся достижения за год руководителей из киноиндустрии во всем мире.

Ранее Александр Роднянский дал интервью «Фонтанке», в котором рассказал о своих проектах и принципах сотрудничества с режиссерами.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Артист ритуальных услуг
И сколько всего авторитетных людей в киноиндустрии? 501?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний