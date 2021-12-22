Проезд к складам снова остановил Московское шоссе: у самосвала отвалился мост

Как сообщает читатель «Фонтанки» Александр, в проезде от Московского шоссе к складам у самосвала отвалился задний мост, из-за чего в глухую пробку встало и само шоссе, особенно плотно — в сторону Петербурга. «Всё из-за того, что проезд к складским корпусам имеет ужасную дорогу, ямы с машину, и никто ничего не делает», — пишет он.

Фото: читатель «Фонтанки» Александр Фото: читатель «Фонтанки» Александр Фото: читатель «Фонтанки» Александр Поделиться Поделиться







По данным «Яндекс.Пробок», на Московском шоссе в районе Курьерского проезда скопились пробки в обе стороны. Затор в Петербург тянется на 4 километра и начинается от заправки «Газпромнефть», в область собрался 3-километровый затор от АЗС Neste. Кроме того, стоит Курьерский проезд к шоссе и выезд на трассу от складов с противоположной стороны — там затор уже больше километра.

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