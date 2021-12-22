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Проезд к складам снова остановил Московское шоссе: у самосвала отвалился мост

Многострадальное Московское шоссе утром 22 декабря снова встало в пробку у проездов на склады в Пушкинском районе Петербурга. Один из самосвалов не выдержал дороги.

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Как сообщает читатель «Фонтанки» Александр, в проезде от Московского шоссе к складам у самосвала отвалился задний мост, из-за чего в глухую пробку встало и само шоссе, особенно плотно — в сторону Петербурга. «Всё из-за того, что проезд к складским корпусам имеет ужасную дорогу, ямы с машину, и никто ничего не делает», — пишет он.

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По данным «Яндекс.Пробок», на Московском шоссе в районе Курьерского проезда скопились пробки в обе стороны. Затор в Петербург тянется на 4 километра и начинается от заправки «Газпромнефть», в область собрался 3-километровый затор от АЗС Neste. Кроме того, стоит Курьерский проезд к шоссе и выезд на трассу от складов с противоположной стороны — там затор уже больше километра.

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Накануне днем Московское шоссе встало в многокилометровых пробок из-за ДТП с грузовиками на пересечении с Ленсоветовской дорогой. Четыре автобусных маршрута пришлось пустить в объезд. А в конце ноября — начале декабря трасса стояла два дня из-за того, что фуры не могли выехать со складов по нечищенной дороге.

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Комментарии (13)

Static
Перегруженные катаются вот ломается всё.
водитель автобуса
может уже комитет задумается что автобусы надо пускать по софийской улице постоянно!!
265906549
Пробка на этом участке - ежедневная проблема. Городские службы игнорируют сообщения, иногда на место приезжают экипажи ДПС, но это лишь борьба с последствиями.
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