«Там кто-то какую-то бомбочку взорвал». В «Ленте» рассказали, из-за чего начался пожар в томском гипермаркете

Пожар в гипермаркете «Лента» на улице Елизаровых в Томске начался с отдела пиротехники. Об этом со ссылкой на одну из сотрудниц магазина 21 декабря сообщает портал vtomske.ru.



«Произошел пожар в отделе с пиротехникой. Там кто-то какую-то бомбочку взорвал, кто-то из посетителей вроде. С этого всё началось, и пошло дальше, наверх, где большое количество пиротехники. Потом сработала сигнализация, и нас сразу всех вывели, пожарная система ещё не успела заработать, только-только всё началось, и нас тут же всех вывели», — рассказала работница гипермаркета.

