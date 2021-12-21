«Там кто-то какую-то бомбочку взорвал». В «Ленте» рассказали, из-за чего начался пожар в томском гипермаркете

Пожар в гипермаркете «Лента» на улице Елизаровых в Томске начался с отдела пиротехники. Об этом со ссылкой на одну из сотрудниц магазина 21 декабря сообщает портал vtomske.ru.
«Произошел пожар в отделе с пиротехникой. Там кто-то какую-то бомбочку взорвал, кто-то из посетителей вроде. С этого всё началось, и пошло дальше, наверх, где большое количество пиротехники. Потом сработала сигнализация, и нас сразу всех вывели, пожарная система ещё не успела заработать, только-только всё началось, и нас тут же всех вывели», — рассказала работница гипермаркета.
Городское сообщество «Регион-70 / Томск» публикует видео пожара. В том числе самое его начало.
В региональном МЧС сообщают, что на место происшествия для тушения огня прибыл пожарный поезд. Площадь возгорания в настоящий момент составляет около 5 тыс. кв. м. На площади в 3,5 тыс. кв. м произошло обрушение кровли.
Пожар хорошо видно на установленной на Транспортной площади камере vtomske.ru.
Ранее «Фонтанка» писала, что сообщение о пожаре в томской «Ленте» поступило в 15:06 (11:06 по мск). Из горящего здания эвакуировали более 110 человек.