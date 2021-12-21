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В Томске полыхает «Лента». Более 110 человек эвакуированы

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В Томске на улице Елизаровых горит гипермаркет «Лента». По предварительным данным, из здания эвакуировали более 110 человек, сообщает 21 декабря издание Vtomske.ru.

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По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 15:06 (11:06 по мск). На месте работают 76 человек и 24 единицы техники, дежурят поисково-спасательная служба и скорая помощь. Пожарные протягивают стволы для тушения через центральный вход здания.

Автор: vk.com/tomsk123

Когда первое подразделение МЧС прибыло к «Ленте», из-под крыши шел дым. Сейчас специалисты ищут очаг возгорания.

Фото: Регион-70 | Томск

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