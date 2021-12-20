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В Пулково 7 часов ждут рейс из Сибири. Он приземлился в Сыктывкаре для спасения пассажира

Авиапутешествие из Новосибирска в Петербург для пассажиров рейса «России» проходит с внеплановой остановкой в республике Коми. В Пулково их ждут на семь часов позже заявленного в расписании.

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Как следует из онлайн-табло петербургского аэропорта, 20 декабря задерживается рейс FV 6542. Он вылетел из Толмачёво и в половине восьмого утра должен был совершить посадку в Пулково. По данным сервиса flightradar, самолёт приземлился в Сыктывкаре, в Петербурге его ждут не раньше 14:30.

В авиакомпании «Россия» смену маршрута объяснили внезапным ухудшением здоровья одного из пассажиров.

«Так как в аэропорту нет технического специалиста для проведения внепланового технического обслуживания воздушного судна, авиакомпания приняла решение о выполнении рейса на резервном ВС. Планируемое время вылета из Сыктывкара после 12.30 мск», - уточнили «Фонтанке» представители перевозчика.

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