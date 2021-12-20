В Пулково 7 часов ждут рейс из Сибири. Он приземлился в Сыктывкаре для спасения пассажира

Как следует из онлайн-табло петербургского аэропорта, 20 декабря задерживается рейс FV 6542. Он вылетел из Толмачёво и в половине восьмого утра должен был совершить посадку в Пулково. По данным сервиса flightradar, самолёт приземлился в Сыктывкаре, в Петербурге его ждут не раньше 14:30.



В авиакомпании «Россия» смену маршрута объяснили внезапным ухудшением здоровья одного из пассажиров.



«Так как в аэропорту нет технического специалиста для проведения внепланового технического обслуживания воздушного судна, авиакомпания приняла решение о выполнении рейса на резервном ВС. Планируемое время вылета из Сыктывкара после 12.30 мск», - уточнили «Фонтанке» представители перевозчика.

