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С овощебазы на Софийской увезли тяжело раненного нелегала

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Полиция Фрунзенского района разбирается в обстоятельствах конфликта на Софийской овощебазе. Пока есть только пострадавший, который не может говорить.

Как стало известно «Фонтанке» 19 декабря, накануне с рынка был госпитализирован 23-летний гражданин Узбекистана, который находился на территории Петербурга, нарушая миграционное законодательство. Молодого человека кто-то ранил в грудь и живот. В тяжелом состоянии его поместили в шоковую хирургию.

По данным «Фонтанки», место происшествия в зону охвата камер видеонаблюдения не попадает. Инцидентом занялась следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (7)

zonnek
А с чего вдруг полиция то засветилась? Нелегал ведь. Его нет, просто не существует. А нету тела, нету дела. И не надо тратить на это наши, налоговые, деньги. Это наши деньги!
261864151
Уважаемый корректор, в заголовке ошибка. Раненый - это отглагольное прилагательное. Пишется с одним -н, если нет согласования с определяемыми словами. Например:"На кровати лежал раненый солдат". А вот в выражении "раненный пулей" или "тяжело раненный" слово "раненный" выступает в качестве страдательного причастие, которое, разумеется, должно писаться с двумя -нн.
James Cook
Клоака Петербурга , как и Апрашка.
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