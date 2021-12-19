С овощебазы на Софийской увезли тяжело раненного нелегала

Полиция Фрунзенского района разбирается в обстоятельствах конфликта на Софийской овощебазе. Пока есть только пострадавший, который не может говорить.



Как стало известно «Фонтанке» 19 декабря, накануне с рынка был госпитализирован 23-летний гражданин Узбекистана, который находился на территории Петербурга, нарушая миграционное законодательство. Молодого человека кто-то ранил в грудь и живот. В тяжелом состоянии его поместили в шоковую хирургию.

По данным «Фонтанки», место происшествия в зону охвата камер видеонаблюдения не попадает. Инцидентом занялась следственно-оперативная группа, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.