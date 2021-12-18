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Сбой в информационной системе ГИБДД в Москве мог случиться из-за прорыва трубы в серверной

Причиной неполадок в функционировании Федеральной информационной системы Госавтоинспекции, которые возникли в различных регионах страны, могло стать механическое повреждение оборудования в Москве. По данным «Фонтанки», сбой может быть вызван прорывом трубы, который произошел в серверной.

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«Затопило все. Сроки восстановления неизвестны», — сообщил «Фонтанке» собеседник, знакомый с ситуацией.

Подтвердить или опровергнуть такую версию в пресс-службе МВД РФ «Фонтанке» не смогли, так как сведениями о причинах произошедшего там еще не располагают. «Пока такой информации нет», — сказали там.

О сбое в базе данных ГИБДД читатели «Фонтанки» сообщили утром 18 декабря. По их словам, в различных МРЭО Петербурга и Ленобласти собралась очередь из-за технического сбоя. Неполадки подтвердили также в Москве, Московской области, Новосибирске и других городах России. В отделениях уточняли, что сбой происходит по всей стране. Позже в МВД извинились за неполадки и сообщили, что «специалисты ведомства прилагают все усилия для устранения последствий технического сбоя».

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Комментарии (10)

Sobaka
мусоропровод прорвало
alexpv
Не удивлюсь если они и бэкапы не делали) вот вам и все прелести цифровизации.
Когда база данных хранилась на бумажных карточках, то как ни странно подобных сбоев на всю страну на наблюдалось
VKuser440623
Вот это прорыв!
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