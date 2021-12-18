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МВД извинилось за сбой в базе данных ГИБДД

В МВД России 18 декабря прокомментировали информацию о сбое в информационной системе ГИБДД.

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Как сообщает «МВД Медиа», неполадки в функционировании Федеральной информационной системы Госавтоинспекции возникли в связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов МВД.

«Региональные подразделения Госавтоинспекции были вынуждены приостановить оказание государственных услуг гражданам, связанных с регистрацией автомототранспортных средств, выдачей водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД. В настоящее время технические специалисты ведомства прилагают все усилия для устранения последствий технического сбоя», — отмечается в сообщении.

Подобные случаи являются единичными, специалисты ведомства незамедлительно их устраняют, подчеркнули в МВД. И принесли извинения гражданам в связи с доставленными неудобствами.

Утром читатели «Фонтанки» сообщили в редакцию, что не могут провести регистрацию автомобилей в ГИБДД. В Москве изданию подтвердили сбой.

В 2014–2017 годах такие сбои в Петербурге происходили порой по несколько раз в месяц. В последние годы система сбоит гораздо реже, хотя в 2020 году горожане жаловались много раз.

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Комментарии (3)

Артист ритуальных услуг
Ужели кто-то из представителей гордого горного народа не смог поставить на учёт, разыскиваемый на остальной территории России, автомобиль?
Vasya11
"а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД"©.
___________
ЩАЗ начнут по новой рассылать уже оплаченные штрафы за последние пять лет.
Потом бегай по судам и доказывай что ты не олень.
тов
Тренд, тенденция извиняться, однако.

Сокуров, морген-как-его, а вот теперь и целое гиббд.
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