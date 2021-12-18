МВД извинилось за сбой в базе данных ГИБДД

«Региональные подразделения Госавтоинспекции были вынуждены приостановить оказание государственных услуг гражданам, связанных с регистрацией автомототранспортных средств, выдачей водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД. В настоящее время технические специалисты ведомства прилагают все усилия для устранения последствий технического сбоя», — отмечается в сообщении.

Как сообщает «МВД Медиа» , неполадки в функционировании Федеральной информационной системы Госавтоинспекции возникли в связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов МВД.

Подобные случаи являются единичными, специалисты ведомства незамедлительно их устраняют, подчеркнули в МВД. И принесли извинения гражданам в связи с доставленными неудобствами.



Утром читатели «Фонтанки» сообщили в редакцию, что не могут провести регистрацию автомобилей в ГИБДД. В Москве изданию подтвердили сбой.



В 2014–2017 годах такие сбои в Петербурге происходили порой по несколько раз в месяц. В последние годы система сбоит гораздо реже, хотя в 2020 году горожане жаловались много раз.

