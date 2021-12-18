В Петербурге и во всей России произошел сбой в системе МРЭО

«Люди с утра стояли в очередях. Сегодня ничего сделать не смогли. Сказали попробовать прийти завтра», — сказал читатель «Фонтанки», который не смог подать документы в Выборге. «Сегодня с 9 утра не работает Федеральная информационная система (ФИС) ГИБДД МВД РФ, на шоссе Революции всех отправляют на завтра», — добавляет читатель Константин.



Сбой подтвердили и в различных отделениях Петербурга. По словам сотрудников, система отказала сегодня утром и в городе, и в области. «Вы можете привезти документы, мы можем их проверить, но внести их в систему не сможем», — уточнил один из них.

