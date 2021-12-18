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В Петербурге и во всей России произошел сбой в системе МРЭО

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области произошел сбой в информационной системе Межрайонных регистрационно-экзаменационных отделений ГИБДД. Об этом 18 декабря сообщили читатели «Фонтанки».

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«Люди с утра стояли в очередях. Сегодня ничего сделать не смогли. Сказали попробовать прийти завтра», — сказал читатель «Фонтанки», который не смог подать документы в Выборге. «Сегодня с 9 утра не работает Федеральная информационная система (ФИС) ГИБДД МВД РФ, на шоссе Революции всех отправляют на завтра», — добавляет читатель Константин.

Сбой подтвердили и в различных отделениях Петербурга. По словам сотрудников, система отказала сегодня утром и в городе, и в области. «Вы можете привезти документы, мы можем их проверить, но внести их в систему не сможем», — уточнил один из них.

В другом отделении заявили, что проблема масштабная и охватила всю Россию. «Это все от Москвы идет, мы не можем до них дозвониться, поэтому, когда восстановят, не знаем. Это по всей России», — сказала сотрудница одного из МРЭО на юге города.

В столице подтвердили, что в Москве и области работа встала из-за «технологического сбоя». Проблему подтвердили в Красноярском крае и Новосибирске, где также уточнили: «Не работает система по всей России».

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Комментарии (4)

Чекист007
Если такое происходит - значит это кому-нибудь нужно.
Раньше 'учетчики' умудрялись в период 'сбоев' ставить проблемные ТС.
52525252
И несколько лет назад был сбой. Не могли права обменять. Ничего удивительного. Все в этой стране прогнило,куда ни ткни рвётся.
smotriteli
и эти люди говорят давайте нам свои персональные данные, давайте нам свои биометрические данные - это и всё безопасно государство всё это защитит.
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