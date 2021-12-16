«Лежать в красной зоне очень тяжело». Беременная жена петербургского фигуриста Энберта попала в реанимацию ковид-госпиталя

«Друзья, я понимаю, что так надолго пропала, но я лежу в реанимации ковид-госпиталя для беременных. И пока меня хотя бы не переведут в обычную палату, не могу ничего вам рассказать. Лежать в красной зоне очень тяжело. Но врачи говорят, что кризис мы пережили, а значит, дальше будет только лучше. С малышкой все хорошо. Я обязательно вам напишу, как только мне станет получше», — заявила Алеся.

Беременная жена петербургского фигуриста Александра Энберта Алеся попала в реанимационное отделение ковид-госпиталя. Об этом она написала в своем инстаграме.

Проблемы со здоровьем супруги совпали для Александра Энберта со съёмками финала «Ледникового периода». В проекте спортсмен выступает в паре с актрисой Агатой Муцениеце.



Александр Энберт выступал в танцах на льду и завершил спортивную карьеру в феврале 2020. Наибольших успехов он добился в паре с Натальей Забияко. С ней Александр стал серебряным призёром на Олимпийских играх в Корее в командных соревнованиях, бронзовым призёром чемпионата мира 2019 года, бронзовым призёром Командного чемпионата мира 2019 года, бронзовым призёром чемпионата Европы 2018 года, а также трёхкратным призёром российского чемпионата — 2017 (бронза), 2018 (бронза) и 2019 (серебро).



В 2020 году занял первое место в седьмом сезоне шоу «Ледниковый период», где выступал в паре с актрисой Ольгой Кузьминой.

