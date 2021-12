«Лежать в красной зоне очень тяжело». Беременная жена петербургского фигуриста Энберта попала в реанимацию ковид-госпиталя

21 ноября - baby shower (тусовка с подругами, дары приносящими для будущего ребеночка).

16 декабря - "я лежу в реанимации ковид-госпиталя для беременных. Лежать в красной зоне очень тяжело."

This covid is no joke. Беременные, прививайтесь, и думайте головой.