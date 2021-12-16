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«Лежать в красной зоне очень тяжело». Беременная жена петербургского фигуриста Энберта попала в реанимацию ковид-госпиталя

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Беременная жена петербургского фигуриста Александра Энберта Алеся попала в реанимационное отделение ковид-госпиталя. Об этом она написала в своем инстаграме.

«Друзья, я понимаю, что так надолго пропала, но я лежу в реанимации ковид-госпиталя для беременных. И пока меня хотя бы не переведут в обычную палату, не могу ничего вам рассказать. Лежать в красной зоне очень тяжело. Но врачи говорят, что кризис мы пережили, а значит, дальше будет только лучше. С малышкой все хорошо. Я обязательно вам напишу, как только мне станет получше», — заявила Алеся.

сторис instagram.com/alesya.di

Проблемы со здоровьем супруги совпали для Александра Энберта со съёмками финала «Ледникового периода». В проекте спортсмен выступает в паре с актрисой Агатой Муцениеце.

Александр Энберт выступал в танцах на льду и завершил спортивную карьеру в феврале 2020. Наибольших успехов он добился в паре с Натальей Забияко. С ней Александр стал серебряным призёром на Олимпийских играх в Корее в командных соревнованиях, бронзовым призёром чемпионата мира 2019 года, бронзовым призёром Командного чемпионата мира 2019 года, бронзовым призёром чемпионата Европы 2018 года, а также трёхкратным призёром российского чемпионата — 2017 (бронза), 2018 (бронза) и 2019 (серебро).

В 2020 году занял первое место в седьмом сезоне шоу «Ледниковый период», где выступал в паре с актрисой Ольгой Кузьминой.

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Комментарии (6)

Zampano
21 ноября - baby shower (тусовка с подругами, дары приносящими для будущего ребеночка).
16 декабря - "я лежу в реанимации ковид-госпиталя для беременных. Лежать в красной зоне очень тяжело."
This covid is no joke. Беременные, прививайтесь, и думайте головой.
Mikkä Kårhunen
как в реанимации может оказаться больной с телефоном,если его там оставляют в чем мать родила
NAFTALIN 2000-2036
уже из реанимаций видео постят. из комы еще не выходят в эфир и рассказывают как тяжело лежать в коме
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