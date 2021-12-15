Роснано предложила банкам признать недействительными договоры о кредитах почти на 55 млрд рублей

Из отчётности госкомпании следует, что на 30 июня она была должна 38 млрд рублей по кредитам Совкомбанку, 16 млрд рублей — Промсвязьбанку, 0,85 млрд рублей — банку «Ак Барс». Среди её кредиторов издание также заметило банк «Санкт-Петербург» и АКБ «Россия». Задолженность по кредитам перед ними составляет 16,5 млрд и 5 млрд рублей соответственно. «Фонтанка» направила запрос в банк «Санкт-Петербург».

Объявившая ранее о начале переговоров по реструктуризации долгов госкомпания «Роснано» направила трём банкам досудебные претензии о признании недействительными заключённых с ними кредитных договоров. Документы были направлены Совкомбанку, Промсвязьбанку и банку «Ак Барс», сообщает 15 декабря РБК.

В претензиях Роснано полагает, что есть основания для признания договоров недействительными, как «сделок, совершённых в ущерб интересам юридического лица и в результате злоупотребления правом».



«Нельзя извлекать прибыль при кредитовании, если банк осознает, что сделка нарушает интересы заёмщика и выбранная схема заёмного финансирования в долгосрочной перспективе приведёт к существенным финансовым потерям Роснано», — цитирует газета аргументы госкомпании. По её мнению, банки планировали «извлекать дополнительную прибыль за счёт заёмщика без несения каких-либо рисков», поскольку все их риски покрываются госгарантией, и деньги в любом случае будут возвращены государством.



Один из близких к банкам-адресатам источник РБК назвал претензии нелогичными, поскольку компания продолжает исполнять обязательства. Другой посчитал претензии формальными, пояснив, что переговоры о реструктуризации долгов начались задолго до отправки документов. По словам одного из собеседников издания, близкого к одной из сторон, общий долг Роснано составляет более 140 млрд рублей при стоимости активов около 70 млрд рублей.

