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Роснано предложила банкам признать недействительными договоры о кредитах почти на 55 млрд рублей

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Объявившая ранее о начале переговоров по реструктуризации долгов госкомпания «Роснано» направила трём банкам досудебные претензии о признании недействительными заключённых с ними кредитных договоров. Документы были направлены Совкомбанку, Промсвязьбанку и банку «Ак Барс», сообщает 15 декабря РБК.

Из отчётности госкомпании следует, что на 30 июня она была должна 38 млрд рублей по кредитам Совкомбанку, 16 млрд рублей — Промсвязьбанку, 0,85 млрд рублей — банку «Ак Барс». Среди её кредиторов издание также заметило банк «Санкт-Петербург» и АКБ «Россия». Задолженность по кредитам перед ними составляет 16,5 млрд и 5 млрд рублей соответственно. «Фонтанка» направила запрос в банк «Санкт-Петербург».

В претензиях Роснано полагает, что есть основания для признания договоров недействительными, как «сделок, совершённых в ущерб интересам юридического лица и в результате злоупотребления правом».

«Нельзя извлекать прибыль при кредитовании, если банк осознает, что сделка нарушает интересы заёмщика и выбранная схема заёмного финансирования в долгосрочной перспективе приведёт к существенным финансовым потерям Роснано», — цитирует газета аргументы госкомпании. По её мнению, банки планировали «извлекать дополнительную прибыль за счёт заёмщика без несения каких-либо рисков», поскольку все их риски покрываются госгарантией, и деньги в любом случае будут возвращены государством.

Один из близких к банкам-адресатам источник РБК назвал претензии нелогичными, поскольку компания продолжает исполнять обязательства. Другой посчитал претензии формальными, пояснив, что переговоры о реструктуризации долгов начались задолго до отправки документов. По словам одного из собеседников издания, близкого к одной из сторон, общий долг Роснано составляет более 140 млрд рублей при стоимости активов около 70 млрд рублей.

19 ноября Московская биржа по предписанию Центробанка приостановила торги облигациями АО «Роснано». Компания признала, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель требуют корректировок, и обсудила с держателями своих долговых бумаг возможные сценарии реструктуризации долгов.

Инвесторов напугали распространившиеся в Сети слухи о возможном дефолте компании. На открытии следующих торгов облигации «Роснано» разных выпусков подешевели на 6–22%.

Минфин заверил, что правительство рассматривает разные варианты повышения эффективности компании, но не один из них не предусматривает невыполнения долговых обязательств, обеспеченных госгарантиями. Кроме того, ВЭБ заявил о готовности взять на себя обслуживание долга «Роснано» в пределах, которые определит правительство.

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Комментарии (10)

266929212
Чуб_ус неприкасаем, ибо круговая порука;
войны пчёл против мёда 🍯 не предвидится, поскольку прихватизэйшн продолжается!
Sergik7
Предбанкротное состояние
Kruger
Чубайс должен же был содержать Дуню на что-то? Понять, простить и наградить.
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