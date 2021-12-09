ВЭБ заявил о готовности подстраховать «Роснано» с долгами

«Мы готовы взять на себя ответственность в тех пределах, которые определит правительство России как наш главный акционер, — цитирует его РБК. — Они работают. Во главе организации серьезный человек, он обладает возможностями работать с банковскими кредитными организациями. Возьмем мы на баланс или не возьмем, или каким-то другим образом решится проблема, — это решение правительства».

ВЭБ.РФ готов взять на себя ответственность за обслуживание долга «Роснано», если такое решение примет правительство. Об этом 9 декабря заявил глава госкорпорации Игорь Шувалов.

Шувалов подчеркнул, что 1 декабря «Роснано» погасило выпуск облигаций на 4,5 млрд рублей, без помощи ВЭБа. Издание отмечает, что они не были обеспечены госгарантиями. В течение декабря эмитенту нужно будет выплатить купонный доход еще по четырем выпускам.



19 ноября Московская биржа по предписанию Центробанка приостановила торги облигациями АО «Роснано». Компания признала, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель требуют корректировок, и обсудила с держателями своих долговых бумаг возможные сценарии реструктуризации долгов.



Инвесторов напугали распространившиеся в Сети слухи о возможном дефолте компании. На открытии следующих торгов облигации «Роснано» разных выпусков подешевели на 6–22%.



Минфин заверил, что правительство рассматривает разные варианты повышения эффективности компании, но ни один из них не предусматривает невыполнения долговых обязательств, обеспеченных госгарантиями.

