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Минфин пообещал, что «Роснано» выполнит долговые обязательства

Минфин впервые прокомментировал приостановку торгов облигациями государственной корпорации «Роснано» по предписанию Банка России. В ведомстве заверили, что непогашение долгов не рассматривается как вариант повышения эффективности компании.

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Как сообщили 23 ноября в пресс-службе Минфина, правительство разрабатывает механизмы повышения эффективности деятельности АО «Роснано», но ни один из рассматриваемых сценариев не предусматривает невыполнения долговых обязательств, обеспеченных госгарантиями.

Кабмин принял решение об изменении состава совета директоров общества с целью совершенствования его операционной деятельности. В Минфине подчеркнули, что «Роснано» продолжает вести хозяйственную деятельность и выполнять обязательства.

В пятницу, 19 ноября, Московская биржа по предписанию Банка России приостановила торги облигациями АО «Роснано», 100% акций которой принадлежат РФ. Компания признала, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель требуют корректировок, и обсудила с держателями облигаций возможные сценарии реструктуризации долгов.

В понедельник торги облигациями компании на Московской бирже возобновились.

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Комментарии (1)

DenisN
"ни один из рассматриваемых сценариев не предусматривает невыполнения долговых обязательств, обеспеченных госгарантиями"
А про то, что не все выпуски облигаций Роснаны обеспечены госгарантиями, а те выпуски, которые имеют гарантии, но они распространяются только на тело долга, а не на купоны, Минфин скромно промолчал. Молодцы!
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