Минфин пообещал, что «Роснано» выполнит долговые обязательства

Как сообщили 23 ноября в пресс-службе Минфина, правительство разрабатывает механизмы повышения эффективности деятельности АО «Роснано», но ни один из рассматриваемых сценариев не предусматривает невыполнения долговых обязательств, обеспеченных госгарантиями.



Кабмин принял решение об изменении состава совета директоров общества с целью совершенствования его операционной деятельности. В Минфине подчеркнули, что «Роснано» продолжает вести хозяйственную деятельность и выполнять обязательства.



В пятницу, 19 ноября, Московская биржа по предписанию Банка России приостановила торги облигациями АО «Роснано», 100% акций которой принадлежат РФ. Компания признала, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель требуют корректировок, и обсудила с держателями облигаций возможные сценарии реструктуризации долгов.

