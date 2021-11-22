Мосбиржа возобновила торги облигациями «Роснано»

Московская биржа утром 22 ноября возобновила торги облигациями госкорпорации «Роснано» после перерыва в пятницу.



Как сказано в сообщении Мосбиржи, она направила запрос в «Роснано» о планах компании в отношении ценных бумаг. По результатам обращения и анализа другой информации биржа примет решение о статусе листинга выпущенных облигаций компании.



В пятницу, 19 ноября, биржа приостановила торги облигациями АО «Роснано» по предписанию Банка России. Компания провела совещание с держателями своих облигаций, на нем обсуждались финансовые результаты деятельности и возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов. Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок.

