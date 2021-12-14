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Как политические споры решают в Бразилии. Мэр вызвал депутата на ринг

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Мэр бразильского города Борба Симау Пейшото и его бывший советник, а ныне депутат парламента страны Эринеу да Силва разошлись в вопросе о судьбе городского парка. Спор они решили в бою. Об этом пишет 13 декабря The Guardian.

По данным издания, Сильва резко высказался по поводу того, что мэр не может сохранить парк у реки. Пейшото в ответ опубликовал видео, где бьёт кулаком по ладони, демонстрируя готовность к драке с противником. Некоторые избиратели осудили видео, и тогда мэр заверил граждан, что будет участвовать только в организованной стычке на ринге. И вызвал де Силву на организованный бой с участием рефери и болельщиков.

Публичная схватка прошла в спортзале местной школы и транслировалась в прямом эфире. В ходе трёх раундов Пейшото получил множество ударов, но победил по очкам. После схватки политики примирились и обнялись.

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Комментарии (1)

Урус-Баши
У нас Милонов Джигурду тоже вызывал. Есть видео. Кодовое название "Побиение нечестивца". "Джигурда против Милонова. Полный бой." на ётьюбе.
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