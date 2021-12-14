Как политические споры решают в Бразилии. Мэр вызвал депутата на ринг

Мэр бразильского города Борба Симау Пейшото и его бывший советник, а ныне депутат парламента страны Эринеу да Силва разошлись в вопросе о судьбе городского парка. Спор они решили в бою. Об этом пишет 13 декабря The Guardian.
Prefeito leva briga política para luta de MMA e apanha de ex-vereador— Metrópoles (@Metropoles) December 13, 2021
Políticos do AM subiram no ringue na madrugada deste domingo (12/12). O prefeito de Borba, Simão Peixoto, apanhou, mas foi apontado vencedor
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По данным издания, Сильва резко высказался по поводу того, что мэр не может сохранить парк у реки. Пейшото в ответ опубликовал видео, где бьёт кулаком по ладони, демонстрируя готовность к драке с противником. Некоторые избиратели осудили видео, и тогда мэр заверил граждан, что будет участвовать только в организованной стычке на ринге. И вызвал де Силву на организованный бой с участием рефери и болельщиков.
Публичная схватка прошла в спортзале местной школы и транслировалась в прямом эфире. В ходе трёх раундов Пейшото получил множество ударов, но победил по очкам. После схватки политики примирились и обнялись.