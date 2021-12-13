Умер режиссер фильма «Асса» Сергей Соловьев

Народному артисту России, снявшему такие фильмы, как «Станционный смотритель», «Сто дней после детства», «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Дом под звёздным небом», «Чёрный монах», «Тюремный романс», «2-Асса-2» и другие, было 77 лет. Причина смерти не уточняется.

Соловьев родился в городе Кемь Карело-Финской ССР в семье военных, до шести лет жил в Северной Корее, куда был направлен его отец, ставший советником Ким Ир Сена. В театр будущий великий режиссер попал благодаря случайности: его увидел и пригласил на пробы в спектакль Игорь Владимиров, тогда работавший в БДТ. Так мальчик увлекся театром.

Потом в его жизни появился Ленинградский дворец пионеров и знаменитый Театр юношеского творчества, вырастивший много талантливых людей. Там Соловьев занимался вместе с одноклассником Львом Додиным. В юности пошел рабочим на Ленинградское телевидение, потом поступил во ВГИК. Уже работая на «Мосфильме», начал преподавать на Высших курсах сценаристов и режиссёров. Становился членом жюри Венецианского кинофестиваля.



В январе 2019 года начал работу Театр-студия САС, которым он руководил.



Живя в столице, Сергей Соловьев продолжал чувствовать «своим местом» Петербург — о чем рассказывал на одной из творческих встреч в городе, на которой побывала «Фонтанка».



«Самая главная цензура — это свобода нашего зрителя, — рассуждал Соловьев тогда. — Наш зритель — самая жуткая цензура, потому что именно он выбирает ту пучину отходов, в которой он купается. Это его выбор. Это не то, что ему навязали. Он этого хочет. А раз хочет — дают».

