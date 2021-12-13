Петербургские чиновники сочли рождение второго ребенка в семье намеренным ухудшением жилищных условий

Суд в Петербурге разберется, почему сотрудники одной из районных администраций отказали семье с детьми в улучшении жилищных условий. Историю спора с чиновниками рассказали 13 декабря в аппарате городского уполномоченного по правам человека.
«У Алексея П. и его жены двое детей. Семья проживает в тридцатиметровой «однушке» и пытается встать на учет в качестве нуждающихся в содействии в улучшении жилищных условий. Формально они имеют такое право, поскольку на каждого приходится по 7,5 метров жилой площади, а согласно действующим нормам должно быть не менее девяти. Однако администрация района отказала в постановке на учет, объяснив это тем, что семья намеренно ухудшила свои жилищные условия», — сообщает пресс-служба омбудсмена.
При этом не уточняется, в чем именно чиновники усмотрели злой умысел. Семья стала соответствовать требованиям в «нуждаемости» по метражу после появления второго ребенка. «Было бы странно заподозрить семью в том, что они заводят ребенка исключительно из злонамеренных соображений о получении квартиры по договору социального найма. Но в администрации, видимо, расценили их действия именно так», — заявили в аппарате.
В сентябре сообщалось, что «умыслом» посчитали и вселение Алексеем своей жены, однако ее регистрация произошла до рождения второго ребенка, и норма по метражу соблюдалась.
Свое решение районные власти пересмотреть отказались. После вмешательства омбудсмена в сентябре 2021 года (тогда пост занимал Александр Шишлов, а сейчас — Светлана Агапитова) историей заинтересовалась прокуратура. В надзорном ведомстве действия администрации сочли незаконными, дело дошло до суда.