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Петербургские чиновники сочли рождение второго ребенка в семье намеренным ухудшением жилищных условий

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Суд в Петербурге разберется, почему сотрудники одной из районных администраций отказали семье с детьми в улучшении жилищных условий. Историю спора с чиновниками рассказали 13 декабря в аппарате городского уполномоченного по правам человека.

«У Алексея П. и его жены двое детей. Семья проживает в тридцатиметровой «однушке» и пытается встать на учет в качестве нуждающихся в содействии в улучшении жилищных условий. Формально они имеют такое право, поскольку на каждого приходится по 7,5 метров жилой площади, а согласно действующим нормам должно быть не менее девяти. Однако администрация района отказала в постановке на учет, объяснив это тем, что семья намеренно ухудшила свои жилищные условия», — сообщает пресс-служба омбудсмена.

При этом не уточняется, в чем именно чиновники усмотрели злой умысел. Семья стала соответствовать требованиям в «нуждаемости» по метражу после появления второго ребенка. «Было бы странно заподозрить семью в том, что они заводят ребенка исключительно из злонамеренных соображений о получении квартиры по договору социального найма. Но в администрации, видимо, расценили их действия именно так», — заявили в аппарате.

В сентябре сообщалось, что «умыслом» посчитали и вселение Алексеем своей жены, однако ее регистрация произошла до рождения второго ребенка, и норма по метражу соблюдалась.

Свое решение районные власти пересмотреть отказались. После вмешательства омбудсмена в сентябре 2021 года (тогда пост занимал Александр Шишлов, а сейчас — Светлана Агапитова) историей заинтересовалась прокуратура. В надзорном ведомстве действия администрации сочли незаконными, дело дошло до суда.

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Комментарии (29)

VKuser174198221
А я честно говоря не понимаю: Почему кому-то, многодетному или нет, государство, (то есть налогоплательщики, то есть я) должно покупать квартиру? Почему мы все должны их размножать?
Commentator
Всё правильно, "государство не просило вас рожать!"
Brevnault
Пришел как-то дед в пенсионный фонд (одного из районов) пенсию по старости оформлять. Ему отказали, объяснив это тем, что он злонамеренно дожил до возраста выхода на пенсию, не смотря на то, что ему были созданы все условия для недопущения этого антигосударственного деяния.
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