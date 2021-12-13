Петербургские чиновники сочли рождение второго ребенка в семье намеренным ухудшением жилищных условий

Суд в Петербурге разберется, почему сотрудники одной из районных администраций отказали семье с детьми в улучшении жилищных условий. Историю спора с чиновниками рассказали 13 декабря в аппарате городского уполномоченного по правам человека.



«У Алексея П. и его жены двое детей. Семья проживает в тридцатиметровой «однушке» и пытается встать на учет в качестве нуждающихся в содействии в улучшении жилищных условий. Формально они имеют такое право, поскольку на каждого приходится по 7,5 метров жилой площади, а согласно действующим нормам должно быть не менее девяти. Однако администрация района отказала в постановке на учет, объяснив это тем, что семья намеренно ухудшила свои жилищные условия», — сообщает пресс-служба омбудсмена.

