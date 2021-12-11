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Председателя ОНК Петербурга не пустили в Молдавию

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Председатель ОНК Петербурга, заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Российской Федерации Александр Холодов рассказал, что в аэропорту Молдавии его не пустили в страну.

«Меня выдворяют из Молдовы. Не объясняют почему», — написал 11 декабря Александр Холодов в своем Facebook.

Он допустил, что молдавскую сторону смутила конференция по противодействию коррупции, в которой он хотел принять участие. С собой у Холодова было приглашение от организаторов.

Председатель ОНК снял видео, в котором показал выданную пограничниками бумагу. Там указано, что он «не подтверждает цель поездки».

Ранее Холодов создал петицию с требованием убрать снег с улиц Петербурга.

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Комментарии (4)

AndrewBarsik
Председатель ОНК Санкт-Петербурга едет бороться с коррупцией в Молдавию. По-видимому, он уже сделал всё возможное, чтобы победить коррупцию в Санкт-Петербурге. Странно, что об этих победах нет новостей.
kоt-obormot
Не удалось мужику криковского шампусика дернуть, да коньячка дерябнуть.
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