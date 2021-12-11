Председателя ОНК Петербурга не пустили в Молдавию

Председатель ОНК Петербурга, заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Российской Федерации Александр Холодов рассказал, что в аэропорту Молдавии его не пустили в страну.



«Меня выдворяют из Молдовы. Не объясняют почему», — написал 11 декабря Александр Холодов в своем Facebook.



Он допустил, что молдавскую сторону смутила конференция по противодействию коррупции, в которой он хотел принять участие. С собой у Холодова было приглашение от организаторов.

