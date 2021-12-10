Звонили и угрожали изнасиловать. В Петербурге арестовали коллектора, который запугивал должников

Следствие считает, что Мамедов, Полоян и другие лица осенью 2021 года узнали о задолженности петербурженки в размере 170 тысяч. До нее они дозвониться не смогли, поэтому засыпали телефонными угрозами ее квартиросъемщиков. Злоумышленники звонили и писали сообщения с угрозами супругам и их ребенку. Также они угрожали изнасиловать женщину.

Октябрьский районный суд отправил в СИЗО Гусейна Мамедова, подозреваемого в вымогательстве. Об этом 10 декабря сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Задержали Мамедова и еще четверых 9 декабря. Свою причастность к преступлению он признал. Уточняется, что фигурант живет в кальянной и подрабатывает коллектором. Мужчина ранее судим. Он говорил, что Полоян заставил его с ним работать из-за долга.



На вопрос судьи Мамедов заявил, что подобных случаев было немало. «Много [потерпевших]. Приезжали два – три раза в неделю, в день 20 человек», – сказал он. Суд отправил подозреваемого под стражу до 2 февраля 2022 года.

