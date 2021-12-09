«Я адекватный человек». Полиция показала кадры задержания коллекторов

По последним данным, задержаны пятеро — всем от 23 до 45 лет. Часть из них, судя по кадрам оперативной съемки, призналась в противоправной деятельности. Расследование продолжается, и полиция просит внимательнее посмотреть на подозреваемых.

Стали известны подробности задержания группы коллекторов, вымогавших деньги у людей. Как рассказали в региональном главке полиции 9 декабря, на сегодняшний день установлено не менее 30 эпизодов мошенничества в Петербурге и Ленобласти и не менее десяти в других регионах России.

Как рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, задержанные угрожали должникам и занимались мелким пакостничеством — заливали клей в дверные замки, писали нецензурное на стенах и дверях в парадных, расклеивали стикеры, раскладывали письма с суммой долга в ящики.



Одного из подозреваемых застали врасплох, разбудив. Встречать СОБР он вышел в трусах, а когда на него надели наручники, заявил: «Я адекватный человек». Другой фигурант признал свое участие в группе и сказал, что его заставили заниматься вымогательством, так как он сам должен денег.



«9 декабря сотрудниками полиции проведена серия обысков по местам проживания фигурантов и в их офисе. Изъяты предметы и документы, представляющие интерес для следствия», — добавили в главке.



Ранее в ГСУ СК по Петербургу заявляли только об одном подозреваемом.

