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«Я адекватный человек». Полиция показала кадры задержания коллекторов

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Стали известны подробности задержания группы коллекторов, вымогавших деньги у людей. Как рассказали в региональном главке полиции 9 декабря, на сегодняшний день установлено не менее 30 эпизодов мошенничества в Петербурге и Ленобласти и не менее десяти в других регионах России.

По последним данным, задержаны пятеро — всем от 23 до 45 лет. Часть из них, судя по кадрам оперативной съемки, призналась в противоправной деятельности. Расследование продолжается, и полиция просит внимательнее посмотреть на подозреваемых.

ГУ МВД по СПб и ЛО

Как рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, задержанные угрожали должникам и занимались мелким пакостничеством — заливали клей в дверные замки, писали нецензурное на стенах и дверях в парадных, расклеивали стикеры, раскладывали письма с суммой долга в ящики.

Одного из подозреваемых застали врасплох, разбудив. Встречать СОБР он вышел в трусах, а когда на него надели наручники, заявил: «Я адекватный человек». Другой фигурант признал свое участие в группе и сказал, что его заставили заниматься вымогательством, так как он сам должен денег.

«9 декабря сотрудниками полиции проведена серия обысков по местам проживания фигурантов и в их офисе. Изъяты предметы и документы, представляющие интерес для следствия», — добавили в главке.

Ранее в ГСУ СК по Петербургу заявляли только об одном подозреваемом.

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Комментарии (7)

Владислав М
А в чём мошенничество, если люди были реально должны?
Набрал кредитов - плати!
А то развели халявщиков, а из-за них честные заёмщики должны платить конские проценты.
Yksy
К кому присмотреться то, лица закрыли
angel of death
давно пора пересажать этих упырей - только расшатывают людям психическое состояние... потом получаем общество психов.... если у банков есть законное право на возврат долга - пусть идут в суд! решение суда исполняет клёвое ФССП (клёвое потому, что следит за исполнением решения суда, и больше чем 50% по таким делам от зарплаты не забирает - т.е. и на коммуналку останется, и прожить тоже можно). Но вместо реализации законных прав в суде, банки сливают долги заёмщиков коллекторам, которые вместо обращения в суд своевременно - годами накапливают проценты (в итоге из маленькой суммы вырастает огромная яма), и потом топают в суд за истечением срока исковой давности (СИД), зная о несовершенстве системы правосудия - по закону судья не может сам применить СИД, ему нужно, чтобы об этом заявил ответчик... а этому в Школах, Универах и других местах не учат, что надо заявлять в суде об истечении СИД, у нас население юридически неграмотное, чем и пользуются эти т.н. "каллы"...
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