Петербургский СК возбудил уголовное дело в отношении группы коллекторов, задержан пока один

Уголовное дело о вымогательстве расследуется сотрудниками ГСУ СК по Петербургу, сообщает ведомство 9 декабря. В материалах фигурирует группа, но задержан пока один мужчина. К нему в гости полиция пришла вместе силовой поддержкой Росгвардии и не зря — при обыске у подозреваемого был найден пистолет.
«В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД, при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержан мужчина 1995 года рождения. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления СК.
По данным следствия, подозреваемый с другими неустановленными лицами создал преступную группу для вымогательств денег у граждан. Людям предъявляли несуществующие долги или выбивали деньги за других. Так, осенью 2021 года они якобы узнали о задолженности петербурженки в размере 170 тысяч. До нее они дозвониться не смогли, поэтому засыпали телефонными угрозами ее квартиросъемщиков.
В данный момент СК устанавливает иные эпизоды и ищет соучастников. В рамках уголовного дела силовики провели обыск по месту проживания подозреваемого. Нашли пачку наличных и пистолет.