Петербургский СК возбудил уголовное дело в отношении группы коллекторов, задержан пока один

Уголовное дело о вымогательстве расследуется сотрудниками ГСУ СК по Петербургу, сообщает ведомство 9 декабря. В материалах фигурирует группа, но задержан пока один мужчина. К нему в гости полиция пришла вместе силовой поддержкой Росгвардии и не зря — при обыске у подозреваемого был найден пистолет.



«В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД, при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержан мужчина 1995 года рождения. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления СК.

