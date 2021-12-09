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Петербургский СК возбудил уголовное дело в отношении группы коллекторов, задержан пока один

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Уголовное дело о вымогательстве расследуется сотрудниками ГСУ СК по Петербургу, сообщает ведомство 9 декабря. В материалах фигурирует группа, но задержан пока один мужчина. К нему в гости полиция пришла вместе силовой поддержкой Росгвардии и не зря — при обыске у подозреваемого был найден пистолет.

«В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД, при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержан мужчина 1995 года рождения. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления СК.

По данным следствия, подозреваемый с другими неустановленными лицами создал преступную группу для вымогательств денег у граждан. Людям предъявляли несуществующие долги или выбивали деньги за других. Так, осенью 2021 года они якобы узнали о задолженности петербурженки в размере 170 тысяч. До нее они дозвониться не смогли, поэтому засыпали телефонными угрозами ее квартиросъемщиков.

В данный момент СК устанавливает иные эпизоды и ищет соучастников. В рамках уголовного дела силовики провели обыск по месту проживания подозреваемого. Нашли пачку наличных и пистолет.

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Комментарии (1)

dedmoroz_5e4d8827384c2
давно нужно отменить закон о коллекторах и вывести их из правового поля, а так это легальные бандиты с корочками/
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