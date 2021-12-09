«Задача — запугать адвокатов». Коллеги Ивана Павлова* признали его нарушителем законов

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Адвокат журналиста Ивана Сафронова, обвинённого в госизмене, Иван Павлов* (включен в реестр СМИ-иноагентов) признан нарушителем норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, а также Кодекса профессиональной этики. Квалификационная комиссия Адвокатской палаты Санкт-Петербурга согласилась с представлением Минюста. Об этом 9 декабря сообщил сам юрист у себя в Facebook.

«К сожалению, квалификационная комиссия моей адвокатской палаты сегодня не вступилась за меня, вероятно, предпочтя компромисс. Но проблема в том, что компромисс не устроит чекистов, которые режиссируют все эти атаки на меня, от уголовного преследования до дисциплинарных претензий и признания иноагентом. Их задача — не только вывести меня из дел, входящих в сферу их компетенции, в первую очередь из дела Ивана Сафронова. Но также запугать остальных моих коллег, которые работают с делами, связанными с госбезопасностью, да и вообще всех адвокатов, которые честно исполняют свой профессиональный долг, защищают подзащитных всеми незапрещенными законом способами и верят, что гласность — важное оружие в руках защитников», — заявил адвокат в четверг.



Минюст неоднократно требовал от Адвокатской палаты Петербурга лишить Павлова адвокатского статуса за неподчинение требованиям следователей ФСБ по делу Ивана Сафронова. Первая попытка забуксовала в судах, но ведомство Константина Чуйченко повторно обратилось в палату. Сам Иван Павлов, будучи обвинённым по уголовной статье о «разглашении материалов предварительного следствия», уехал в Грузию. Он объявлен в розыск.

В конце ноября стало известно, что Минюст обратился в Адвокатскую палату Ленобласти, чтобы привлечь к ответственности второго адвоката Сафронова Евгения Смирнова.



Иван Павлов и Евгений Смирнов Фото: из личного архива Ивана Павлова. Поделиться Поделиться







«Сегодняшнее решение может ударить не только и не столько по мне, сколько по всей корпорации, которая сейчас как никогда нуждается в защите. Набирает обороты тренд на закручивание гаек и ущемление прав адвокатов, от запрета проносить телефоны и диктофоны до масштабных поправок Минюста (изменения обяжут руководство адвокатских палат рассматривать «все представления, внесенные Минюстом», в то время как сейчас президенты АП имеют право отказать в возбуждении дисциплинарного производства. — Прим. ред.), от снижения и без того ничтожной доли оправдательных приговоров до преследований адвокатов, — добавил Иван Павлов. — Наши процессуальные оппоненты мечтают оставить адвокатам роль инвентаря в следственных кабинетах и мебели в залах судебного заседания. Неужели адвокатское сообщество согласится с этой ролью?»



Коллеги Павлова, ознакомившись с решением адвокатской палаты по представлению Минюста, отмечают, что в документе нет ссылок на положения якобы нарушенного Кодекса профессиональной этики адвокатов, как нет и других указаний на само «нарушение».

И адвокат Павлов, и адвокат Смирнов отказывались давать следователям подписки о неразглашении деталей расследования госизмены, которую ФСБ вменяет Сафронову. После обысков у Павлова Басманный суд Москвы запретил адвокату пользоваться Интернетом, телефоном и общаться со свидетелями. Иван Павлов ранее возглавлял правозащитное объединение «Команда 29». Оно самоликвидировалось после обвинения в связях с «нежелательными организациями». Юристы объединения известны целой серией дел, связанных со статьями о госизмене, шпионаже и закрытости информации.

Подзащитный Павлова Иван Сафронов находится под стражей в СИЗО Лефортово. Он обвиняется по статье «госизмена». Изначально сообщалось, что Сафронов был связан с чешской разведкой. Осенью 2021 года СМИ сообщили о новых эпизодах. Якобы Сафронов был связан с разведками Германии и Японии. Сафронов не признает себя виновным. От сделки со следствием он отказался. В ноябре следователи снова пытались получить от Сафронова признательные показания, предлагая новую сделку.



*Включён в реестр СМИ-иноагентов Минюста.