«Дело беспрецедентного прессинга и беспрецедентной стойкости». ФСБ пришла к журналисту Сафронову с новым предложением

Деталями нового предложения Федеральной службы безопасности адвокат Иван Павлов* (признан физлицом — СМИ-иноагентом) поделился 19 ноября в своем телеграм-канале. По его словам, несколько дней назад в камеру к Сафронову приходил следователь госбезопасности. Он рассказал журналисту о судьбе экс-главы Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова и бывшего сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова. За госизмену Михайлов получил 22 года колонии, Стоянов — 14 лет строгого режима.

Адвокат советника главы Роскосмоса и журналиста Ивана Сафронова заявил, что ФСБ не оставляет попыток получить признательные показания у его подзащитного, несмотря на то, что расследование уголовного дела о госизмене формально завершено.

«Никогда ещё на моей памяти следователи не применяли такой широкий арсенал, чтобы сломать обвиняемого: запрет на звонки родным и переписку, новые эпизоды дела с Ворониным и вбросы в СМИ про японских дипломатов, угрозы и шантаж, предложения о сотрудничестве и сделке со следствием, одиночная камера и карцер, уголовное преследование адвоката... Дело Сафронова — дело беспрецедентного прессинга и беспрецедентной стойкости», — написал Павлов, отметив, что Сафронов находятся в СИЗО уже 500 дней.



В начале ноября ФСБ завершила расследование уголовного дела Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. Изначально Сафронову вменяли связи с чешской разведкой, но в окончательной редакции появился новый эпизод — передача данных о деятельности ВС РФ в Сирии политологу Демури Воронину и немецкой разведке. С окончанием следствия ряд государственных СМИ со ссылкой на свои источники сообщили о возможных контактах Сафронова с военным атташе Японии.

Сафронова задержали 7 июля 2020 года. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Журналист не признаёт себя виновным. Часть его адвокатов, в том числе Иван Павлов, ранее покинули территорию России. Минюст пытается лишить Павлова статуса адвоката.

