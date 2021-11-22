ФСБ хочет наказать ещё одного адвоката Ивана Сафронова

Дисциплинарное производство в отношении адвоката Евгения Смирнова, защищающего журналиста Ивана Сафронова, возбуждено адвокатской палатой Ленобласти. Об этом 22 ноября сообщает «Интерфакс».

В палату поступило представление регионального управления Минюста, куда ранее обратилось Следственное управление ФСБ.

«ФСБ, как следует из документа, утверждает, что Смирнов шесть раз без уважительных причин пропускал следственные действия по делу Сафронова, а также по делу другого своего подзащитного — физика Виктора Кудрявцева, обвинявшегося в госизмене (скончался весной 2021 года. — Прим. ред.)», — сообщает информагентство.



Рассмотрение дисциплинарного производства в отношении адвоката Евгения Смирнова назначено на 20 декабря. Сам юрист объясняет происходящее давлением на Ивана Сафронова. По его словам, следствие «любыми средствами пытается оставить Ивана без защиты, а общество — без источника информации о деле».

«По вине адвокатов не было сорвано ни одного следственного действия, тогда как обыденностью стала их отмена по инициативе следствия в самую последнюю минуту», — заявил юрист «Интерфаксу».

Фото: из личного архива Евгения Смирнова Поделиться Поделиться







Ранее Минюст потребовал лишить адвокатского статуса адвоката Ивана Павлова* (включен в реестр СМИ-иноагентов), который курирует работы защиты Ивана Сафронова. Причём первая попытка забуксовала в судах, но ведомство Константина Чуйченко повторно обратилось в Адвокатскую палату Санкт-Петербурга. Сам Иван Павлов, будучи обвинённым по уголовной статье о «разглашении материалов предварительного следствия», уехал в Грузию. Он объявлен в розыск.

Подзащитный Павлова и Смирнова, журналист Иван Сафронов, уже более 500 дней находится под стражей в СИЗО Лефортово. Он обвиняется по статье «госизмена». Изначально сообщалось, что Сафронов был связан с чешской разведкой. Осенью 2021 года СМИ сообщили о новых эпизодах. Якобы Сафронов был связан с разведками Германии и Японии. Сафронов не признает себя виновным. От сделки со следствием он отказался.



«Фонтанка» писала, что следователи снова пытались получить от Сафронова признательные показания, предлагая новую сделку, говорил его адвокат Иван Павлов.

И адвокат Павлов, и адвокат Смирнов отказывались давать следователям подписки о неразглашении деталей расследования госизмены, которую ФСБ вменяет Сафронову. После обысков у Павлова Басманный суд Москвы запретил адвокату пользоваться интернетом, телефоном и общаться со свидетелями.

Иван Павлов ранее возглавлял правозащитное объединение «Команда 29». Оно самоликвидировалось после обвинения в связях с «нежелательными организациями». Юристы объединения вели целую серию дел, связанных со статьями о госизмене, шпионаже и закрытости информации.

*Включён в реестр СМИ-иноагентов Минюста.

