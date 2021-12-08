В петербургские реки начали высаживать электрические елки

В Мойке и Крюковом канале появились конусовидные конструкции, от которых на берег тянутся провода. В них угадываются обещанные электроелки.

Эти украшения есть на предновогодних рендерах, которые ранее представил Смольный: ночью подсвеченные они должны выглядеть наряднее, чем при свете дня.

Фото: Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

Накануне на Дворцовой площади была установлена 90-летняя ель, процесс ее установки снимала «Фонтанка». Дерево привезли из-под деревни Котово в Приозерском районе Ленобласти, оформят в ретро-стиле.



О том, как еще украшают город к Новому году и кто на этом зарабатывает, — читайте в материалах «Фонтанки».

