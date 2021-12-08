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В петербургские реки начали высаживать электрические елки

Необычные новогодние украшения в виде плавучих елок появятся на малых водоемах в центре Петербурга.

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В Мойке и Крюковом канале появились конусовидные конструкции, от которых на берег тянутся провода. В них угадываются обещанные электроелки.

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Эти украшения есть на предновогодних рендерах, которые ранее представил Смольный: ночью подсвеченные они должны выглядеть наряднее, чем при свете дня.

Фото: Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
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Накануне на Дворцовой площади была установлена 90-летняя ель, процесс ее установки снимала «Фонтанка». Дерево привезли из-под деревни Котово в Приозерском районе Ленобласти, оформят в ретро-стиле.

О том, как еще украшают город к Новому году и кто на этом зарабатывает, — читайте в материалах «Фонтанки».

Фото: Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

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Комментарии (8)

angel of death
так видно же, что установленная конструкция изначально не соответствует дизайн-проекту - т.к. в основании есть круглые детали на макете, которые по факту тупо отсутствуют =)))) это как заказывают памятник во весь рост, а привозят табличку гранитную... дауны
Cveta
Какое уродство. Так же как и мешки на деревьях на Московском проспекте, и да ! Они провисли под снегом, ветки увидите весной. Видимо, новый креативный директор принят и не знает как показать себя…
Ostrovok
Ну никак не могут власти понять, что страшно далёк рендер от реальности! Нарендерено красивенько и ровненько, а как будут стоять эти страшенные конструкции в условиях постоянно меняющегося ледового режима на реках и каналах ? Очевидно, что вкривь и вкось, с постоянно оборванными проводами.
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