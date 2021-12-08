Верховный суд разрешил штрафовать безмасочников по фотографиям

По делам о нарушении масочного режима теперь можно не проводить специальное расследование и не назначать экспертизы. Для назначения штрафа будет достаточно протокола и фотофиксации. Об этом говорится в постановлении коллегии по административным правонарушениям Верховного суда РФ, опубликованном на официальном сайте 8 декабря.



Суд рассмотрел кассационную жалобу одного из продуктовых магазинов из московского района Люблино. Районная управа пришла туда с проверкой и выявила продавца без маски. На торговую точку составили протокол и наложили штраф в 100 тысяч рублей. Представитель магазина не согласился со штрафом и продолжил оспаривать его вплоть до ВС, указав, что райсуд не назначил экспертизу по фотографии и не допросил понятых. Однако Верховный суд согласился с выводами районного суда, отметив, что в данном случае для установления виновности «нет необходимости в использовании специальных познаний в науке и технике».

