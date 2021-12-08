Верховный суд разрешил штрафовать безмасочников по фотографиям

По делам о нарушении масочного режима теперь можно не проводить специальное расследование и не назначать экспертизы. Для назначения штрафа будет достаточно протокола и фотофиксации. Об этом говорится в постановлении коллегии по административным правонарушениям Верховного суда РФ, опубликованном на официальном сайте 8 декабря.
Суд рассмотрел кассационную жалобу одного из продуктовых магазинов из московского района Люблино. Районная управа пришла туда с проверкой и выявила продавца без маски. На торговую точку составили протокол и наложили штраф в 100 тысяч рублей. Представитель магазина не согласился со штрафом и продолжил оспаривать его вплоть до ВС, указав, что райсуд не назначил экспертизу по фотографии и не допросил понятых. Однако Верховный суд согласился с выводами районного суда, отметив, что в данном случае для установления виновности «нет необходимости в использовании специальных познаний в науке и технике».
«Фотоматериал, на котором зафиксирован продавец магазина на своем рабочем месте в торговом зале без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респиратора), обоснованно признан судебными инстанциями достоверным и допустимым доказательством по делу, отвечающим требованиям, предъявляемым к такого вида доказательствам названным кодексом», — говорится в постановлении ВС.
Соответственно, отметили в суде, в административном расследовании также нет необходимости, поскольку оно «проводится только в тех случаях, когда осуществляется экспертиза или иные требующие значительных временных затрат процессуальные действия».
Напомним, что в Петербурге пытаются осудить заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина, отказавшегося надевать маску в Пулково, однако заседания по его делу уже в который раз переносятся. Сам тренер-безмасочник подробно прокомментировал свои действия «Фонтанке».
А в московском МФЦ 7 декабря произошла стрельба из-за отказа 45-летнего мужчины надеть маску. Погибли два человека, четверых, в том числе ребенка, госпитализировали в тяжелом состоянии. Стрелок задержан. Это бывший военнослужащий. Ведется расследование.