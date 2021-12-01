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Тренер-безмасочник Ильин снова не явился в суд. Там его ждут и посвящают ему стихи

Четвёртая попытка рассмотреть административное правонарушение, вменяемое заслуженному тренеру России Александру Ильину, не состоялась. Противник СИЗ всё ещё болеет. Об этом 1 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

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Как заявил адвокат Ильина, его подзащитный очень хочет лично участвовать в процессе, но здоровье пока подводит — больничный не закрыт. «Позиция у него патриотическая», — сообщил адвокат. Мужчина хочет лично задавать вопросы полицейским, а также в его планы входит проведение лингвистической экспертизы видеозаписи из Пулково, Ильин уже обратился в экспертное учреждение.

Следующее заседание намечено на 10 декабря. В судах Петербурга надеются на скорую встречу с тренером и даже сочинили стихотворение.

«А он опять сегодня не пришёл,

А мы ведь ждём, надеемся и верим,

Что в магазине СИЗ он приобрел,

Чтоб в зал зайти в распахнутые двери».

Александр Ильин был задержан в Пулково 22 ноября, когда вместе со своей подопечной Виталиной Симоновой собирался улетать из Петербурга после чемпионата России по плаванию. Тренер во время регистрации на рейс отказался надеть маску, после чего сотрудники аэропорта вызвали полицейских. Силовики скрутили Ильина и под крики Симоновой увезли в отделение. В отношении чемпионки Европы по плаванию возбудили дело по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). О своей позиции по факту произошедшего Ильин рассказал в интервью «Фонтанке».

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Комментарии (3)

VKuser199962806
Уважаю. Настоящий мужик.
SU LUX INN
это наш Герой - мой и всего Простого народа! продолжаем флеш-моб в Его поддержку!
rico
Дурачку, видно, заняться больше нечем...
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