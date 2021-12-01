Тренер-безмасочник Ильин снова не явился в суд. Там его ждут и посвящают ему стихи

Как заявил адвокат Ильина, его подзащитный очень хочет лично участвовать в процессе, но здоровье пока подводит — больничный не закрыт. «Позиция у него патриотическая», — сообщил адвокат. Мужчина хочет лично задавать вопросы полицейским, а также в его планы входит проведение лингвистической экспертизы видеозаписи из Пулково, Ильин уже обратился в экспертное учреждение.
Следующее заседание намечено на 10 декабря. В судах Петербурга надеются на скорую встречу с тренером и даже сочинили стихотворение.
«А он опять сегодня не пришёл,
А мы ведь ждём, надеемся и верим,
Что в магазине СИЗ он приобрел,
Чтоб в зал зайти в распахнутые двери».