Тренер-безмасочник Ильин снова не явился в суд. Там его ждут и посвящают ему стихи

Как заявил адвокат Ильина, его подзащитный очень хочет лично участвовать в процессе, но здоровье пока подводит — больничный не закрыт. «Позиция у него патриотическая», — сообщил адвокат. Мужчина хочет лично задавать вопросы полицейским, а также в его планы входит проведение лингвистической экспертизы видеозаписи из Пулково, Ильин уже обратился в экспертное учреждение.



Следующее заседание намечено на 10 декабря. В судах Петербурга надеются на скорую встречу с тренером и даже сочинили стихотворение.

