В Петербурге чемпионку Европы по плаванию и ее тренера обвиняют в оскорблениях и сопротивлении при задержании. Все из-за отказа надеть маску

Призер чемпионата Европы по плаванию Виталина Симонова не смогла вылететь из Пулково после проходившего в Санкт-Петербурге чемпионата мира из-за конфликта в аэропорту. Как сообщает 22 ноября «Матч ТВ» со ссылкой на саму спортсменку, в результате она оказалась под подпиской о невыезде.

«Попросили предъявить паспорт, он спросил, на каком основании. Попросил еще принять жалобу на девушку, которая отказалась его зарегистрировать. Они сказали, что нужно пойти в дежурную часть. Он ответил: «Я что задержан»? Началась перепалка. Потом его «заломали» — и вот он уже лежит на полу. Я так поняла, что когда его вели, он жаловался на то, чтобы его не держали, так как идти тяжело — проблема с бедром, нога болит, но они не поверили и то, что он пытался высвободиться, поняли так, будто он вырывается. Меня тоже за руки хватали, говорили, что я тоже должна за ними пойти. Но я вырвалась, взяла вещи, пошла в дежурную часть и выложила видео. Сняли показания у свидетелей, у меня тоже. Его посадили в камеру, все изъяли и протокол составили через семь часов. Вообще какой-то кошмар. У меня в итоге изъяли телефон», — заявила Виталина Симонова.

Отметим, на видео, которое мы публиковать не можем, слышно, как спортсменка нецензурно отзывается о полицейских. По ее словам, сейчас она продолжает находиться в Санкт-Петербурге под подпиской о невыезде. «Обвинение по 319 статье за оскорбления. У тренера — из-за маски и сопротивления. У него суд завтра. Я тоже завтра поеду в Следственный комитет», — сказала Симонова «Матч ТВ».