FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: +4
73.45р82.77р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

В Петербурге чемпионку Европы по плаванию и ее тренера обвиняют в оскорблениях и сопротивлении при задержании. Все из-за отказа надеть маску

23
Печать

Призер чемпионата Европы по плаванию Виталина Симонова не смогла вылететь из Пулково после проходившего в Санкт-Петербурге чемпионата мира из-за конфликта в аэропорту. Как сообщает 22 ноября «Матч ТВ» со ссылкой на саму спортсменку, в результате она оказалась под подпиской о невыезде.

По ее словам, все началось у стойки регистрации. Сотрудники аэропорта попросили их с тренером надеть медицинские маски. Тренер отказался под предлогом того, что маска не является средством защиты органов дыхания, и попросил выдать ему респиратор. В дело вмешалась полиция.

«Попросили предъявить паспорт, он спросил, на каком основании. Попросил еще принять жалобу на девушку, которая отказалась его зарегистрировать. Они сказали, что нужно пойти в дежурную часть. Он ответил: «Я что задержан»? Началась перепалка. Потом его «заломали» — и вот он уже лежит на полу. Я так поняла, что когда его вели, он жаловался на то, чтобы его не держали, так как идти тяжело — проблема с бедром, нога болит, но они не поверили и то, что он пытался высвободиться, поняли так, будто он вырывается. Меня тоже за руки хватали, говорили, что я тоже должна за ними пойти. Но я вырвалась, взяла вещи, пошла в дежурную часть и выложила видео. Сняли показания у свидетелей, у меня тоже. Его посадили в камеру, все изъяли и протокол составили через семь часов. Вообще какой-то кошмар. У меня в итоге изъяли телефон», — заявила Виталина Симонова.

Отметим, на видео, которое мы публиковать не можем, слышно, как спортсменка нецензурно отзывается о полицейских. По ее словам, сейчас она продолжает находиться в Санкт-Петербурге под подпиской о невыезде. «Обвинение по 319 статье за оскорбления. У тренера — из-за маски и сопротивления. У него суд завтра. Я тоже завтра поеду в Следственный комитет», — сказала Симонова «Матч ТВ».

Виталина Симонова — российская пловчиха из Орска. На ее счету три золотых медали чемпионатов мира по плаванию в ластах, три золотых медали чемпионатов Европы по плаванию в ластах, а также бронза чемпионаты Европы по плаванию в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (23)

07A
Никто никого не стравливает, вся Россия презирает ее за этот поступок!
БабкаАТС
норм так стравливают людей, а ручеек кеша продолжает тем временем течь в бункер
Владислав М
Спортсменка завоёвывает для страны мировое золото, а власть платит ей каталажкой из-за масочного режима. Позорище!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний