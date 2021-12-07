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«Ёлки» могут не попасть в кинотеатры. Но не из-за того, о чем вы подумали

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Фильм «Ёлки-8» может не попасть в кинотеатры, — сообщил 7 декабря «Коммерсантъ». По данным издания, сети бойкотируют проект Тимура Бекмамбетова из-за того, что онлайн-премьера фильма запланирована всего на две недели позже начала кинопроката. И руководство «Синема Парк», «Формулы кино», «Киномакса», «Каро» и «Синема Стар» предполагает, что такой ранний выход в онлайн помешает им собрать выручку.

Премьера «Ёлок» на платформе ivi запланирована на 30 декабря, то есть до новогодних каникул. Проект снимался в сотрудничестве с этим онлайн-сервисом, и сети кинотеатров считают, что такой короткий прокат оставит им роль только рекламных агентов конкурента.

В кинотеатрах «Ёлки-8» должны выйти 16 декабря — в один день с новой «Матрицей».

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Комментарии (1)

Dim22
Это ..., кто то смотрит да еще за деньги???
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