Вышел второй трейлер «Матрицы». И в нем уже намного больше конкретики

Warner Brothers выложила полноценный второй трейлер «Матрицы» на русском языке. По сравнению с предыдущим роликом в нем гораздо меньше музыки и больше философии, лежащей в основе фильма.
«Мы даже не представляем, что заперты в странной ловушке повторяющихся циклов», — с такой цитаты начинается видео, в котором достаточно и реминисценций, и экшена, и сильная романтическая линия.
Автор: WBRussia/YouTube
Четвертая часть «Матрицы» снята Ланой Вачовски самостоятельно, ее сестра в работе не участвовала. Фильм выйдет в кинотеатрах 16 декабря. 16+