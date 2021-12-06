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Вышел второй трейлер «Матрицы». И в нем уже намного больше конкретики

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Warner Brothers выложила полноценный второй трейлер «Матрицы» на русском языке. По сравнению с предыдущим роликом в нем гораздо меньше музыки и больше философии, лежащей в основе фильма.

«Мы даже не представляем, что заперты в странной ловушке повторяющихся циклов», — с такой цитаты начинается видео, в котором достаточно и реминисценций, и экшена, и сильная романтическая линия.

Автор: WBRussia/YouTube

Четвертая часть «Матрицы» снята Ланой Вачовски самостоятельно, ее сестра в работе не участвовала. Фильм выйдет в кинотеатрах 16 декабря. 16+

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Комментарии (6)

VKuser332338353
Не думал, что "матрицу" увижу вживую. Люди сидят по квартирам как в ячейках. Работу делают дистанционно. Питание им еще пока доставляют не трубочками, а доставщиками, но это временно. А чтобы не замечали реальности все в виртуале. Вот только такую "матрицу" им обеспечивают не машины, а другие люди.
Аппаратчик мокрой классификации
Так я не понел... Нео, в итоге, пол то сменил?? :))
260559331
Очередной фильм про нашу жизнь. Большинство спят и говорят шаблонами- они в матрице. Горстки пробудившихся и «темных» Управляющих сегодняшним миром. В матрице сладко. Не гадо ничего решать. Понимать. Ошибаться. Рисковать. Тебе все говорят что и как. Выполняй и мы заплатим за послушание зарплату и пенсию.
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