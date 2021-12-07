Российская драма «Разжимая кулаки» вступила в борьбу за «Оскар»

Российский фильм «Разжимая кулаки» вошел в длинный список претендентов на «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». Об этом 6 декабря сообщили в комитете премии.



«Разжимая кулаки» — работа молодого режиссера Киры Коваленко, выпускницы курса Александра Сокурова. Главная героиня фильма — подавленная властным отцом девушка с Кавказа, которая всеми силами пытается вырваться из-под властного родительского контроля.



По правилам «Оскара», в категории «Лучший иностранный фильм» рассматриваются полнометражные фильмы длительностью более 40 минут, снятые за пределами США, с диалогами (более 50 не на английском языке). Всего в номинации представлено около 90 кинокартин из разных стран мира. Среди них фильм «Купе номер шесть» финского режиссера Юхо Куосманена с российским актером Юрой Борисовым в главной роли, «Плохие дороги» украинского режиссера Натальи Ворожбит, «Две тысячи песен Фариды» режиссера Елкина Туйчиева из Узбекистана, «Шамбала» режиссера Артыкпая Суюндукова из Киргизии и «Желтая кошка» казахстанского режиссера Адильхана Ержанова. Также впервые в истории «Оскара» свой фильм в категории выдвинула страна Сомали.

