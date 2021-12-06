Пюре с комочками. Картофельный кризис рождается сегодня

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







О том, что в 2022 году страну ждет дефицит картофеля, «Коммерсант» предупредил в понедельник, 6 декабря. Редакция «Фонтанки» с недоверием решила перепроверить данные и схватилась за голову: все не просто плохо. Если природа не принесет нам рекордного урожая (а это вряд ли), к лету следующего года вполне можно ждать нашу родную российскую картошку чуть ли не по 90 рублей за килограмм. Спасаться будем импортной, египетской, цены на которую в этом году странным образом не сдвинулись ни на цент, несмотря на общемировой продовольственный кризис.



Цены же на картошку в России в целом, и в Петербурге особенно, подскочили на десятки процентов. Пока власти затыкали пальцами потоки масляной и сахарной инфляции, картофель рванул буквально к небесам.

«С картошкой беда в этом году. Российская быстро закончилась, а импортная особо не появлялась», — комментирует совладелец сети «Реалъ» Александр Мышинский. По его словам, сейчас самая дешевая приходит из Азербайджана. В закупке она стоит 38,5 рубля за кг. Впрочем, в начале декабря цены чуть снизились (весь ноябрь стоимость достигала 40 руб. за кг). Уже фасованный картофель из того же Азербайджана и Египта приходит по 43 рубля за килограмм. «Год назад была в два раза ниже», — отмечает предприниматель.



Пустяки, дело сезонное, — могли говорить профессиональные оптимисты, — вот будет новый урожай, все вернется на круги своя. Но на этот раз оказалось, что дело не только в нем.

Цены на картофель действительно обладают ярко выраженной сезонной цикличностью. Пик из года в год приходится на середину июля, а наименьшие показатели — в конце сентября, когда новый урожай заполняет полки магазинов.



Эта тенденция наблюдалась и в этом году, но в середине июля цены оказались на треть выше, чем в прошлом году. При этом даже к началу октября новый урожай сократил цены всего на 31%, тогда как раньше они падали вдвое. Наименьшая цена в этом году оказалась на 73% выше, чем год назад, а актуальная на сегодняшний день стоимость килограмма картофеля — на 81% больше, чем в это же время год назад.



Как бы ни заманчиво было российским чиновникам списать картофельное ценовое торнадо этого года на происки внешнего вероятного противника, на этот раз придется констатировать: дорожала именно наша, родная, доморощенная картошка.

Средняя цена импортного картофеля в этом году (если брать весь объем и делить на общую стоимость) пока что почти ровно на том же уровне, что была и год назад, — 0,41 доллара за кг.



При этом основной поставщик картофеля на российский рынок — Египет — мало того, что в полтора раза нарастил поставки по сравнению с прошлым годом, так еще и цену держит, как 300 спартанцев: 0,38 долл. за кило, и ни шагу в сторону. У заметно нарастившего объемы второго по величине игрока картофельного рынка России, Азербайджана, цена также стабильная — 0,45 долл./кг. А Пакистан, стремительно вырвавшийся на третье место, увеличив поставки чуть ли не впятеро, даже чуть снизил цену — с 37 до 36 центов за кило. Из крупных поставщиков цена выросла лишь у Белоруссии. Причем сразу на треть — 0,31 против прошлогодних 0,24 долл./кг.



Главная потеря двух последних сезонов — китайская картошка, которая заметно компенсировала дефицит на Дальнем Востоке России все предыдущие годы. В прошлом году в Китае, понятно, — коронавирус, а в этом году явно и самим было куда девать: объем поставок за 10 месяцев 2021 года составили микроскопические 500 тонн. Хотя еще пару-тройку лет назад Китай с 50 тысячами тонн боролся с Белоруссией за звание третьего по величине поставщика в Россию. Белоруссия в итоге все равно скатилась на четвертое место, пропустив вперед Пакистан.

Вакуум, которого картошка как часть природы не терпит, постепенно наполняет собою Израиль. Если в прежние годы его объемы были в пределах статистической погрешности, в этом году он привез в Россию вполне ощутимые 16 тысяч тонн, правда очень дорогого картофеля — по 0,52 долл./кг. Еще дороже — больше доллара за килограмм — идут только семенные партии картошки (а другой нельзя из-за эмбарго) из Франции, Голландии, Англии и Германии.

Как бы то ни было, импорт пока обеспечивает лишь десятую часть потребностей страны. Хотя, так уж сложилось, занимает очень заметную долю в структуре потребления жителей больших городов. Дело в том, что крупным сетям и их клиентам проще иметь дело с уже помытыми и расфасованными по сеточкам картофелинами из импортных партий. Тогда как с отечественным продуктом приходится решать вопросы и логистики, и внешнего вида.



В Картофельном союзе утверждают, что слухи о дефиците картофеля преувеличены. Вернее, российского картофеля действительно не хватает, но продержаться до нового урожая за счет импорта можно, говорит Татьяна Губина, руководитель аппарата Картофельного союза.

Из-за плохой погоды в России в этом году действительно собрали меньше картофеля и меньшего калибра. Но сети дополнительно подогревают дефицит, отказываясь брать некрупный картофель отечественного производства, говорит отраслевой лоббист.

Ретейлеры с упреками не согласны. «Мы действительно не принимали какие-то позиции, если картошка была порезанная и поврежденная — ощущение, что собирали лопатами», — комментирует Александр Мышинский. А вот просто мелкий картофель сети взять рады.

По мнению предпринимателя, истинная причина картофельного дефицита — нехватка гастарбайтеров, которые бы сеяли и собирали урожай. «Кроме того, логистика выросла в два раза — а в цене картошки это треть стоимости, не хватает хранилищ», — отмечает он.

Очень большая часть отечественного картофеля идет не к прямому потребителю, а на переработку. Из примерно пяти миллионов собранного в стране тонн картофеля больше миллиона становятся чипсами и хлопьями сублимированного пюре. В следующем году после запуска ряда крупных перерабатывающих производств потребность в сырьевом картофеле может вырасти в полтора раза. И каким образом местные аграрии собираются удовлетворять его, пока не очень понятно. Зато ясно, что законы рынка работают даже на картофельном поле: при неизменном предложении и растущем спросе цена должна идти вверх. И западные поставщики со своими 10% рынка, как бы ни удерживали цены, на общую ситуацию на рынке вряд ли повлияют.



А дальше уже чистая арифметика. Если брать предыдущие годичные колебания, можно отметить, что после октябрьского минимума к следующему июлю цена вырастала (в зависимости от размера урожая) — когда чуть больше чем на 40%, а когда и почти на 80%, как в 2019 году. Так что, даже если считать скачок цен этого года аномалией, на которую можно смело закрыть глаза, и прибавлять к цене сентября этого года 60%, уже выйдет 61 рубль. Но все переменные, которые сейчас видны при анализе рынка (рост переработки, планируемые площади посева и урожайность, никуда не девшиеся проблемы с логистикой и хранением, кризис на мировом рынке еды), говорят, что повторение сценария 2021 года в следующем году — это вовсе не фантастика. И тогда цель на средний ценник за килограмм картофеля видится в районе 87 рублей.

Нетрудно предположить, что при таком сценарии регуляторный зуд у чиновников даст знать о себе, и уже в ближайшие месяцы пойдет разговор об административном сдерживании цен. В случае с подсолнечным маслом и сахаром такие шаги уже аукнулись падением производства и — кто бы мог подумать! — новым ростом цен. Ведь и на масло, и на сахар по итогам октября 2021 года они уже превысили уровень ноября 2020-го, когда верховные власти страны начали бить в набат и клеймить злых перекупщиков. Рынок есть рынок.



Тем временем спрос растет. «Наши бабушки стали меньше выращивать на приусадебных участках, люди все больше покупают в сетях», — пояснила Татьяна Губина. Также растут аппетиты переработчиков. Для выпуска полуфабрикатов картофеля фри и чипсов нужны особые сорта, и сельхозпроизводителям выгоднее сразу контрактовать урожай под эти цели, чем выращивать картофель, не зная, купят его ретейлеры или нет.

По словам Татьяны Губиной, на недавнем совещании в Минсельхозе речь шла в первую очередь о нехватке семян. «Поскольку перед нами стоит задача по увеличению площадей, мы говорили о том, что недостаточно семян, выращенных внутри страны, из-за неблагоприятных погодных условий и надо увеличить завод импортных элитных семян», — отмечает она.

Денис Лебедев, Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

