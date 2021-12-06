Фестиваль с российскими тиктокерами отменили в Узбекистане из-за «негативного воздействия на сознание молодежи»

В Узбекистане отменен фестиваль с участием российских тиктокеров. Об этом 6 декабря сообщает местное издание Nuz.uz.



Мероприятие раскритиковали в минкульте страны. Чиновники заявили, что фестиваль вызвал «критические комментарии в соцсетях» и «негативно скажется на сознании и мировоззрении молодежи». Также там подчеркнули, что он «не соответствует национальному менталитету» узбекского народа.



После того, как было опубликовано сообщение минкульта, организаторы решили отменить мероприятие. На сайтах с продажей билетов перестали открываться страницы фестиваля.

