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Фестиваль с российскими тиктокерами отменили в Узбекистане из-за «негативного воздействия на сознание молодежи»

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В Узбекистане отменен фестиваль с участием российских тиктокеров. Об этом 6 декабря сообщает местное издание Nuz.uz.

Мероприятие раскритиковали в минкульте страны. Чиновники заявили, что фестиваль вызвал «критические комментарии в соцсетях» и «негативно скажется на сознании и мировоззрении молодежи». Также там подчеркнули, что он «не соответствует национальному менталитету» узбекского народа.

После того, как было опубликовано сообщение минкульта, организаторы решили отменить мероприятие. На сайтах с продажей билетов перестали открываться страницы фестиваля.

В фестивале TikTok Fest собирались принять участие российские тиктокеры Даня Милохин, Артур Бабич, Егор Шип, Анета Сай, Ваня Дмитриенко и Аня Покров. Он должен был пройти 25 декабря в крупнейшем ледовом дворце в Ташкенте на 12,5 тыс. зрителей.

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Комментарии (11)

Avs7153
Пусть к Гурбангулы́ Мяликгулы́евичу Бердымухаме́дову едут. Результат будет ещё радикальнее.
SU LUX INN
правильно, надо Ограничить все, что отвлекает молодежь от Работы! кто будет строить дома, делать Ремонт, работать в Огороде, держать улицы в чистоте!
zlopopik
Не повезло. Вот если бы они туда уже приехали, и их бы там и оставили.
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