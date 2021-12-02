«Хочу склонить голову». Гендиректор «СДС-Угля» попросил у Путина прощения за трагедию на шахте «Листвяжная»

Президент холдинга СДС Михаил Федяев и генеральный директор «СДС-Угля» Геннадий Алексеев заявили о готовности понести ответственность за гибель 51 человека на шахте «Листвяжная». Об этом они заявили 2 декабря во время совещания у президента Владимира Путина.
«Внешние факторы официально показывали, что там (на шахте. — Прим. ред.) все замечательно, но вынужден признать, что это была только кажущаяся стабильность, так как гибель 51 человека катастрофически пресекает все бывшие достижения и победы. <...> Хочу принести свои извинения и склонить голову, готов понести все наказания», — цитирует Алексеева «Интерфакс».
Михаил Федяев упомянул о влиянии человеческого фактора на безопасность.
«Мы никогда не экономили на средствах безопасности и защиты, все необходимые финансы всегда выделялись, оборудование покупалось самое новое, самое современное. На шахте существует трехступенчатый контроль, начиная от газоанализаторов на лампах, потом сама система «Микон-3», плюс переносные газовые анализаторы. Оказывается, человеческий фактор все это перечеркнул. <...> Я готов понести любую ответственность», — сказал президент холдинга СДС.
Ранее Владимир Путин раскритиковал отсутствие безопасности на шахте «Листвяжная». По его словам, руководство шахты принимало меры, чтобы скрыть излишнюю загазованность метаном. Основной причиной ЧП он видит отсутствие контроля со стороны ответственных лиц за то, в каких условиях проходили работы.