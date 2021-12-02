«Хочу склонить голову». Гендиректор «СДС-Угля» попросил у Путина прощения за трагедию на шахте «Листвяжная»

Президент холдинга СДС Михаил Федяев и генеральный директор «СДС-Угля» Геннадий Алексеев заявили о готовности понести ответственность за гибель 51 человека на шахте «Листвяжная». Об этом они заявили 2 декабря во время совещания у президента Владимира Путина.



«Внешние факторы официально показывали, что там (на шахте. — Прим. ред.) все замечательно, но вынужден признать, что это была только кажущаяся стабильность, так как гибель 51 человека катастрофически пресекает все бывшие достижения и победы. <...> Хочу принести свои извинения и склонить голову, готов понести все наказания», — цитирует Алексеева «Интерфакс».

