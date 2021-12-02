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«Хочу склонить голову». Гендиректор «СДС-Угля» попросил у Путина прощения за трагедию на шахте «Листвяжная»

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Президент холдинга СДС Михаил Федяев и генеральный директор «СДС-Угля» Геннадий Алексеев заявили о готовности понести ответственность за гибель 51 человека на шахте «Листвяжная». Об этом они заявили 2 декабря во время совещания у президента Владимира Путина.

«Внешние факторы официально показывали, что там (на шахте. — Прим. ред.) все замечательно, но вынужден признать, что это была только кажущаяся стабильность, так как гибель 51 человека катастрофически пресекает все бывшие достижения и победы. <...> Хочу принести свои извинения и склонить голову, готов понести все наказания», — цитирует Алексеева «Интерфакс».

Михаил Федяев упомянул о влиянии человеческого фактора на безопасность.

«Мы никогда не экономили на средствах безопасности и защиты, все необходимые финансы всегда выделялись, оборудование покупалось самое новое, самое современное. На шахте существует трехступенчатый контроль, начиная от газоанализаторов на лампах, потом сама система «Микон-3», плюс переносные газовые анализаторы. Оказывается, человеческий фактор все это перечеркнул. <...> Я готов понести любую ответственность», — сказал президент холдинга СДС.

Ранее Владимир Путин раскритиковал отсутствие безопасности на шахте «Листвяжная». По его словам, руководство шахты принимало меры, чтобы скрыть излишнюю загазованность метаном. Основной причиной ЧП он видит отсутствие контроля со стороны ответственных лиц за то, в каких условиях проходили работы.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел взрыв. Внутри находились 287 человек, 237 человек вывели на поверхность. Погибли 46 горняков и пятеро спасателей. СК возбудил уголовное дело о халатности и по статье 217 УК («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»). Арестованы пятеро фигурантов.

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Комментарии (19)

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Этому СДС даже местный ликеро-водочный завод принадлежит и туча магазинов. Прямо как в царские время все одного боярина и на него все и вся работают.
Cвифт
... и что, покаянием и отделается ? ... за Распадскую никто не сел. И как там дела у Цивилёва ?
--- Угольная империя Цивилёвых: об активах губернатора бастующего Кузбасса (c)
karbofos
"Оказывается, человеческий фактор все это перечеркнул."

Опять во всем глупые холопы виноваты!
Сами газоанализаторы отключили и полезли уголек рубить.

Ну или инспектор какой, взял сам по себе взятку небольшую, прикрыл глаза, что жизнь сотен людей под опасностью.

И его начальство наверху совершенно же не в курсе было, они никогда не экономили на средствах безопасности и защиты.
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