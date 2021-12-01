FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -10
74.89р84.82р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Пока в Петербурге борются с сугробами, на «Пионерской» случилось наводнение

Автомобилисты утром 1 декабря в районе станции метро «Пионерская» вынужденно наслаждались внезапной «сменой сезонов»: снег внезапно превратился в воду по середину колеса.

7
Печать

Очевидцы разместили утром в первый день зимы видео наводнения в Приморском районе. Коломяжский проспект в районе метро превратился в канал с водой.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Водоканала, ночью на горячую линию предприятия поступила заявка на вытекание в районе дома 26, корпус 1, по Коломяжскому проспекту.

Выехавшие на место специалисты ГУПа обнаружили дефект на трубе 300 мм.

В 4:50 вытекание локализовано.

Сейчас силами бригады водоотведения проводится откачка воды и очистка проезжей части от наледи.

Все абоненты получают водоснабжение без перебоев.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Софокл Аристархович
Большому кораблю - большое плавание!
Ну, хоть кто-то подумал обеспечить горожанам бесплатный каток!
Hans-Christian
Почему каждый раз видосы выглядят так, как будто человек первый раз в жизни на смартфон снимает 🤠? В горизонтальном положении нужно снимать. Или авторы таких видео сами их потом не смотрят?
Delon
Наверняка там недавно был ремонт. К старой трубе приварили новую. На старой дефекты остались. Вот и рвануло.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний