Пока в Петербурге борются с сугробами, на «Пионерской» случилось наводнение

Очевидцы разместили утром в первый день зимы видео наводнения в Приморском районе. Коломяжский проспект в районе метро превратился в канал с водой.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Водоканала, ночью на горячую линию предприятия поступила заявка на вытекание в районе дома 26, корпус 1, по Коломяжскому проспекту.



Выехавшие на место специалисты ГУПа обнаружили дефект на трубе 300 мм.



В 4:50 вытекание локализовано.



Сейчас силами бригады водоотведения проводится откачка воды и очистка проезжей части от наледи.

