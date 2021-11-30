Школьники из Петербурга заняли все призовые места на крупнейшем в России командном турнире по математике

В математических боях XXIV Кубка памяти академика Колмогорова приняли участие 54 команды из 14 регионов страны в двух возрастных категориях — старшей и младшей. Фактически за верхние строчки в турнирной таблице конкурировали между собой только юные математики из города на Неве — воспитанники Санкт-Петербургского городского математического центра президентского ФМЛ № 239.

Крупнейший в России командный математический турнир старшеклассников, который проходил с 22 по 28 ноября в Великом Новгороде, закончился триумфальной победой петербургских школьников.

Команды Математического центра заняли первые четыре места в высшей лиге старшей группы. Каждая провела четыре боя. Турнирная комиссия выдавала задания участникам соревнований ежедневно в девять часов утра. Решив задачи, команды должны были защитить свое решение перед противниками, подобно тому как в научном мире защищают диссертации перед оппонентами. Такие бои-дискуссии могли длиться до шести часов.

Абсолютным победителем стала команда «Санкт-Петербург-239–11–1», в которую входят Дмитрий Ананьев, Илья Згонник, Таисия Коротченко, Роман Кузнецов, Максим Туревский и капитан команды Иван Бахарев. Все они — кандидаты в сборную России на Международную математическую олимпиаду 2022 года.



В финале высшей лиги младшей группы также встретились две команды Математического центра. Победил коллектив «СПб-239–9–2». Подготовили ребят к таким феноменальным результатам петербургские тренеры — преподаватели математики Александр Кузнецов, Сергей Рукшин, Дмитрий Ширяев, Надежда Власова, Сергей Берлов и Дмитрий Ростовский.

