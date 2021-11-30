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Школьники из Петербурга заняли все призовые места на крупнейшем в России командном турнире по математике

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Крупнейший в России командный математический турнир старшеклассников, который проходил с 22 по 28 ноября в Великом Новгороде, закончился триумфальной победой петербургских школьников.

В математических боях XXIV Кубка памяти академика Колмогорова приняли участие 54 команды из 14 регионов страны в двух возрастных категориях — старшей и младшей. Фактически за верхние строчки в турнирной таблице конкурировали между собой только юные математики из города на Неве — воспитанники Санкт-Петербургского городского математического центра президентского ФМЛ № 239.

Команды Математического центра заняли первые четыре места в высшей лиге старшей группы. Каждая провела четыре боя. Турнирная комиссия выдавала задания участникам соревнований ежедневно в девять часов утра. Решив задачи, команды должны были защитить свое решение перед противниками, подобно тому как в научном мире защищают диссертации перед оппонентами. Такие бои-дискуссии могли длиться до шести часов.

Абсолютным победителем стала команда «Санкт-Петербург-239–11–1», в которую входят Дмитрий Ананьев, Илья Згонник, Таисия Коротченко, Роман Кузнецов, Максим Туревский и капитан команды Иван Бахарев. Все они — кандидаты в сборную России на Международную математическую олимпиаду 2022 года.

В финале высшей лиги младшей группы также встретились две команды Математического центра. Победил коллектив «СПб-239–9–2». Подготовили ребят к таким феноменальным результатам петербургские тренеры — преподаватели математики Александр Кузнецов, Сергей Рукшин, Дмитрий Ширяев, Надежда Власова, Сергей Берлов и Дмитрий Ростовский.

Ранее ученики Президентского физико-математического лицея № 239 Максим Туревский и Иван Бахарев осенью 2021 года стали золотыми призерами XIII Международной олимпиады Romanian Master of Mathematics, которая прошла в Бухаресте. О том, как и зачем в Петербурге воспитывают выдающихся математиков, «Фонтанке» рассказал руководитель знаменитого Математического центра, педагог, воспитавший двух лауреатов премии Филдса и более сотни победителей различных олимпиад, Сергей Рукшин.

Андрей Колмогоров (1903–1987) — выдающийся советский ученый, один из крупнейших математиков XX века, один из основоположников современной теории вероятностей. Математический турнир Кубок памяти А. Н. Колмогорова основан в 1997 году как продолжение Уральских турниров для учеников 9–11-х классов, проводится один раз в год. Фактически это главное командное первенство России по математике. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса, в ноябре 2021 года 54 команды юных математиков встретились в Великом Новгороде, чтобы определить победителей XXIV Кубка памяти А. Н. Колмогорова.

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Комментарии (5)

Danik
Ребята и преподы - молодцы!!!
Поздравления!
Где призовые от страны млны и БМВ?
Это круче, чем медали Олимпиады!
БабкаАТС
Серега Рукшин продолжает воспитывать последователей Перельмана. Это не может не радовать.
Урус-Баши
Будет ли заслуженное поощрение, сравнимое с поощрением победителей в компьютерную игру? Будут ли оказаны заслуженные почести детям, такие как были оказаны спортсменам-олимпийцам? Посмотрим. Будет видно, кто нужен нынешним руководителям. ПОка складывается устойчивое мнение, что дрыганье ногами и кручение задом в спортивном рокн-роле важнее математики.
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