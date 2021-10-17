«Я как минимум не самый лучший». Петербургский школьник рассказывает о своем пути на математический олимп

Петербургский школьник Иван Бахарев получил золотую медаль на XIII Международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics в Бухаресте. Для ученика Президентского физико-математического лицея № 239 это не первая математическая награда такого уровня. В интервью «Фонтанке» Иван Бахарев рассказал, с чего начиналось его увлечение математикой, как международный успех отразился на его отношениях с родителями и как справиться со стрессом, если решение задачи никак не получается отыскать.

Фото: Иван Бахарев, фото из личного архива Поделиться Поделиться







— Иван, то, что вы в достаточно юном возрасте получили высшую награду Международной математической олимпиады повысило внутреннюю планку требований к себе?



— Мне кажется, нет. После межнара я столько же задач решаю, что и до него. Чаще бывает обратная ситуация — после высоких достижений человек расслабляется. Но я понимаю, что это не лучшая идея. Если так делать, тебя могут и обогнать.

— В какой момент вы поняли, что математика — это ваше?

— Когда я учился в четвертом классе, бабушка нашла какую-то олимпиаду по математике и предложила мне поучаствовать. Я пошел туда, получил достаточно неплохой результат — и попал в Матцентр Сергея Евгеньевича Рукшина.

— А до этого были какие-то признаки будущего призвания?

— Мне кажется, это было не очень заметно. Я просто был отличником. Мне удавались все предметы. Но все-таки решать олимпиадные задачи по математике мне нравилось больше, чем что-либо еще.

— А почему?

— Я получаю удовольствие от этого. Решить задачу — это классно. При этом огромное количество задач у меня так и не получились.

— Как вы справляетесь с этим? Это ведь стресс?

— Нет. Я понимаю, что нет предела совершенству и можно расти дальше. Да, бывают сложные задачи. Поэтому то, что какая-то задача не решилась, в этом нет ничего страшного. Я просто откладываю ее в сторону.



— Как вы думаете, что могло сформировать ваш математический склад ума?

— Я не очень хорошо помню, что было в раннем детстве. Мне кажется, это врожденные способности. Моя мама — учитель математики, а папа — программист.

— Родители что-то могут подсказать вам, помочь в решении задач?

— На ранних этапах могли. А сейчас — уже никак. Конечно, все зависит от темы задачи. С геометрией мне можно было помогать до восьмого класса. А с комбинаторикой уже в шестом не получилось бы.

— Как это отразилось на ваших отношениях с родителями? Вы ведь теперь в чем-то превзошли их.

— Нет, конечно же, не отразилось. Я понимаю, что умение решать задачи — это не то же самое, что, как говорится, быть умным по жизни, быть мудрым. Если ты хорошо решаешь задачи по математике — это не значит, что ты лучше остальных.

— Выходит, «звезду» не поймали. Почему? Есть же для этого все основания.

— Потому что я как минимум не самый лучший (смеется).

— А кто лучший?

— Из тех, с кем я общаюсь лично — мой коллега по команде Максим Туревский. Мне кажется, общение с ним подстегивает меня, стимулирует решать задачи лучше. Но при этом не сказывается негативно на наших отношениях.



— Что вам больше всего запомнилось, когда вы впервые оказались на олимпиаде международного уровня?

— Как я понимаю, «Кенгуру» международным конкурсом не считается. Первая настоящая международная олимпиада у меня была в Китае. Как раз перед самым началом пандемии коронавируса. И проходила она в Ухане, что теперь уже вспоминается, как достаточно забавный факт. Я никаких проблем не испытывал, потому что у меня уже был опыт написания серьезных олимпиад.

— А что помогает вам собраться и не нервничать? Это же такая большая ответственность, плюс ожидания и надежды, которые на вас возлагают.

— Мне кажется, справиться с волнением помогает только опыт. И уверенность в своих силах. Ты же знаешь, что выкладываешься по максимуму, а, если будешь нервничать, этим ты никак себе не поможешь.

— После олимпиады бывает какой-то период внутреннего истощения? Что помогает вам восстановиться?

— После олимпиады внутреннее напряжение спадает и чувствуешь себя слегка вялым. В эти периоды я занимаюсь какими-нибудь обычными делами: гуляю, общаюсь с друзьями, играю в настольные игры. Если есть возможность, плаваю.



— А какие настольные игры вы любите?

— Как это ни странно, мне не очень нравятся настолки, в которых надо думать. Во время отдыха хочется чего-то такого, где приходится больше полагаться на везение. Например, «Шакал». Это, наверное, любимая моя игра. Там все зависит от удачи. А мне кажется, я удачливый. Еще я люблю читать. Недавно прочитал «Академию» Айзека Азимова.

— А есть ли любимая книга?

— Наибольшее влияние на меня, как бы это ни было банально, оказал роман Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Можно проводить аналогии с реальностью, увидеть, какие предсказания уже сбылись.

— Есть ли у вас какой-то долгосрочный план на свою будущую жизнь?

— Пока что я далеко в будущее не заглядываю. На самом деле, я плохо представляю себе, чем займусь дальше. Все-таки я еще мало знаю о том, что из себя представляет научная математика и как с этим работать. Возможно, я займусь ею. А может быть, программированием. В любом случае уезжать куда-то не хочу, хотелось бы в России найти интересную работу.



— Правда ли, что «царица наук» как-то влияет на восприятие мира и настоящие математики немного не от мира сего?

— Мне кажется, это миф, который стоило бы развеять. Математики ничем не отличаются от обычных людей. Может быть, кроме того, что логика у них развита чуть получше.

— Какими качествами должен обладать человек, чтобы быть вам интересным?

— Быть достаточно умным. Не в плане математики. Быть достаточно добрым, чтобы не ждать от него подвоха. Наверное, все.

— А что значит — быть умным?

— Это значит принимать правильные решения исходя из имеющейся информации. Уметь делать логические выводы.

— Что бы вы посоветовали родителям, которые хотят, чтобы их дети достигли успеха в математике?

— Прежде всего, не пытаться давить, если что-то не нравится ребенку и не получается. Заниматься нелюбимым делом — не очень хорошая идея. Не загружать школой, какими-то дополнительными кружками и занятиями. Мои родители в начальной школе записали меня в достаточно большое количество кружков. Но потом оставили только те, которые мне действительно нравились.

