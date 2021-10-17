Петербургские школьники завоевали две золотые медали на Международной олимпиаде по математике

Две золотые и две серебряные медали получила российская команда на XIII Международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics, которая завершилась в Бухаресте. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения 17 октября.



Две золотые медали завоевали петербуржцы, ученики Президентского физико-математического лицея № 239 Максим Туревский и Иван Бахарев. Серебряных наград удостоились школьники из Москвы Айдар Ибрагимов и Даниил Сибагатулин. Готовили российскую команду учитель математики Президентского физико-математического лицея № 239 Кирилл Сухов и заместитель руководителя сборной — Андрей Кушнир, методист Центра педагогического мастерства города Москвы.