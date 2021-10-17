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Петербургские школьники завоевали две золотые медали на Международной олимпиаде по математике

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Две золотые и две серебряные медали получила российская команда на XIII Международной олимпиаде Romanian Master of Mathematics, которая завершилась в Бухаресте. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения 17 октября.

Две золотые медали завоевали петербуржцы, ученики Президентского физико-математического лицея № 239 Максим Туревский и Иван Бахарев. Серебряных наград удостоились школьники из Москвы Айдар Ибрагимов и Даниил Сибагатулин. Готовили российскую команду учитель математики Президентского физико-математического лицея № 239 Кирилл Сухов и заместитель руководителя сборной — Андрей Кушнир, методист Центра педагогического мастерства города Москвы.

В общем командном зачёте на олимпиаде лидерство разделили Россия и Китай. Затем следуют Польша, США и Республика Корея. Состязание проходило в распределённом формате и объединило 135 участников из 22 стран.

Международная олимпиада Romanian Master of Mathematics проводится ежегодно в Бухаресте (Румыния). Впервые соревнование прошло в 2008 году. В олимпиаде принимают участие школьники из разных стран. По регламенту состязания они выполняют индивидуальные задания в течение двух дней. В каждом из туров необходимо за 4,5 часа решить три задания. Победители определяются в личном и командном зачётах. Официальный язык соревнований — английский, но задания участники получают на родном языке. На предыдущей олимпиаде Romanian Master of Mathematics 2020 российская сборная получила пять золотых медалей и заняла первое место в командном зачёте.

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Комментарии (3)

Урус-Баши
Это реальное достижение. Математика не дзюдо, не танковый биатлон и не хоккей. Она в загоне, как и другие науки. Наградить их нужно в большей степени, чем спортсменов-мордобойцев. И про родителей не забыть. Они старались не меньше детей. Математика -это не ногами дрыгать.
266365488
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую по.мощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
azul
Молодцы!
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