Самолет из Пулково в Доминикану все еще не улетел. Пассажиры ждут уже более 18 часов

В Пулково пассажиры все еще ждут вылета в доминиканскую Ла-Роману. Теперь рейс перенесли на 21:00. Транспортная прокуратура начала проверку, сообщает 30 ноября пресс-служба ведомства.



«Фонтанка» писала, что рейс ZF 945 авиакомпании AZUR air должен был отправиться из Петербурга сегодня в час ночи, однако его несколько раз переносили. В пресс-службе Пулково говорили, что это было сделано «по техническим причинам». В прокуратуре же заявляют, что всему виной метеоусловия.



«Пассажиры воздушного судна (521 человек) обеспечены горячим питанием и напитками, часть из них расселены в гостиницу, часть убыли домой», — сообщили в ведомстве.

