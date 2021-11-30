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Самолет из Пулково в Доминикану все еще не улетел. Пассажиры ждут уже более 18 часов

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В Пулково пассажиры все еще ждут вылета в доминиканскую Ла-Роману. Теперь рейс перенесли на 21:00. Транспортная прокуратура начала проверку, сообщает 30 ноября пресс-служба ведомства.

«Фонтанка» писала, что рейс ZF 945 авиакомпании AZUR air должен был отправиться из Петербурга сегодня в час ночи, однако его несколько раз переносили. В пресс-службе Пулково говорили, что это было сделано «по техническим причинам». В прокуратуре же заявляют, что всему виной метеоусловия.

«Пассажиры воздушного судна (521 человек) обеспечены горячим питанием и напитками, часть из них расселены в гостиницу, часть убыли домой», — сообщили в ведомстве.

Из-за снегопада Петербург весь день стоит в пробках. Горожан просят отказаться от личного транспорта и пересесть в метро. О том, как работает транспорт и где самые длинные пробки, читайте в онлайне «Фонтанки».

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Комментарии (29)

265834405
Как же он полетит, он же тяжелее воздуха, как говорил задорнов
f0ntan
Если закрывают внешние границы из-за омикрона, могли бы этих туристов отправить в Якутск или Магадан
kоt-obormot
747 гоняют?
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