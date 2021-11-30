«Кто-то плачет, кто-то кричит». Пассажиры самолета в Доминикану не могут улететь из Петербурга уже более 13 часов

Самолет в доминиканскую Ла-Роману не может улететь из Петербурга уже 13 часов. Рейс ZF 945 авиакомпании AZUR air, который должен был отправиться сегодня в час ночи, переносили дважды — сначала на 25 минут, позже на восемь утра.



Как рассказал читатель «Фонтанки» из салона воздушного судна 30 ноября, из-за задержки кому-то предложили гостиницу, однако заселить всех не смогли. У некоторых людей не оказалось российских паспортов — решили не брать их с собой, отправляясь за границу.



Дождавшись утренней посадки, по подсчетам собеседника издания, более 500 человек разместились в Boeing. Командир самолета, по его наблюдениям, оттягивал момент вылета.

