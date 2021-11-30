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«Кто-то плачет, кто-то кричит». Пассажиры самолета в Доминикану не могут улететь из Петербурга уже более 13 часов

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Самолет в доминиканскую Ла-Роману не может улететь из Петербурга уже 13 часов. Рейс ZF 945 авиакомпании AZUR air, который должен был отправиться сегодня в час ночи, переносили дважды — сначала на 25 минут, позже на восемь утра.

Как рассказал читатель «Фонтанки» из салона воздушного судна 30 ноября, из-за задержки кому-то предложили гостиницу, однако заселить всех не смогли. У некоторых людей не оказалось российских паспортов — решили не брать их с собой, отправляясь за границу.

Дождавшись утренней посадки, по подсчетам собеседника издания, более 500 человек разместились в Boeing. Командир самолета, по его наблюдениям, оттягивал момент вылета.

«Сначала двух пассажиров сняли с рейса, мы ждали, пока их багаж вынесут из самолета. Далее сказали, что сзади навалили кучу снега и ждем, пока ее разгребут, потом мы ждали приезда буксира, буксир приехал — не смог самолет сдернуть с места. Потом ждали второй буксир, еще прошло время, в итоге больше четырех часов мы сейчас сидим, до сих пор мы не вышли», — рассказал читатель.

По его словам, обстановка в салоне сложилась гнетущая — кто-то плачет, кто-то кричит. На момент написания новости к лайнеру вновь подали трап, к воздушному судну подъехал один автобус до аэропорта. Однако люди неохотно покидают свои пассажирские места — боятся, что так потеряют в правах.

автор видео читатель «Фонтанки» Сергей

«Такое ощущение, что умалчивают реальную причину невылета, как будто с самого начала знали, что мы не полетим. Есть еще информация, что у капитана якобы закончилась смена, а за переработку ему не заплатят, поэтому он не хочет лететь <...> Недавно объявили, что мы все отправляемся в аэропорт, там нас заселят в гостиницу и объявят, когда следующий рейс. Предварительно он через 10 часов», — рассказал читатель.

В пресс-службе Пулково сообщили, что рейс в Доминикану перенесли по технической причине. С пассажирами работают представители авиакомпании.

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Комментарии (13)

Игoрь
Да ушш... сутки у самолета, половина суток в самолете, анализы устареют, настроение испорчено - половина впечатлений от Доминикан мимо..
angel of death
если они там заболеют, мне их будет не жалко =)
daisychain
Власти плавно опускают железный занавес - грохнуть его с шумом и лязгом они боятся, поэтому просто превращают зарубежные поездки в ад.
При отлете (в другую страну) меня реально убеждали, что не пустят на рейс с двумя прививками спутником V, потому что третьей идет ревакцинация лайт. Пришлось надавить - после этого сразу стало можно. На обратном пути не кормили, потому что "не могли обеспечить безопасность горячего питания - оно через фольгу не просвечивается"(с). Самолет облетал Украину ровно с той стороны, с которой в это время был фронт циклона, и самолет трясло 90% всего пути. По прилете высадка была почти с часовой задержкой, потому что "надо дождаться буксира, который отбуксирует самолет к трапу".
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