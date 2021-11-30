«Кто-то плачет, кто-то кричит». Пассажиры самолета в Доминикану не могут улететь из Петербурга уже более 13 часов

Самолет в доминиканскую Ла-Роману не может улететь из Петербурга уже 13 часов. Рейс ZF 945 авиакомпании AZUR air, который должен был отправиться сегодня в час ночи, переносили дважды — сначала на 25 минут, позже на восемь утра.
Как рассказал читатель «Фонтанки» из салона воздушного судна 30 ноября, из-за задержки кому-то предложили гостиницу, однако заселить всех не смогли. У некоторых людей не оказалось российских паспортов — решили не брать их с собой, отправляясь за границу.
Дождавшись утренней посадки, по подсчетам собеседника издания, более 500 человек разместились в Boeing. Командир самолета, по его наблюдениям, оттягивал момент вылета.
«Сначала двух пассажиров сняли с рейса, мы ждали, пока их багаж вынесут из самолета. Далее сказали, что сзади навалили кучу снега и ждем, пока ее разгребут, потом мы ждали приезда буксира, буксир приехал — не смог самолет сдернуть с места. Потом ждали второй буксир, еще прошло время, в итоге больше четырех часов мы сейчас сидим, до сих пор мы не вышли», — рассказал читатель.
По его словам, обстановка в салоне сложилась гнетущая — кто-то плачет, кто-то кричит. На момент написания новости к лайнеру вновь подали трап, к воздушному судну подъехал один автобус до аэропорта. Однако люди неохотно покидают свои пассажирские места — боятся, что так потеряют в правах.
автор видео читатель «Фонтанки» Сергей
«Такое ощущение, что умалчивают реальную причину невылета, как будто с самого начала знали, что мы не полетим. Есть еще информация, что у капитана якобы закончилась смена, а за переработку ему не заплатят, поэтому он не хочет лететь <...> Недавно объявили, что мы все отправляемся в аэропорт, там нас заселят в гостиницу и объявят, когда следующий рейс. Предварительно он через 10 часов», — рассказал читатель.
В пресс-службе Пулково сообщили, что рейс в Доминикану перенесли по технической причине. С пассажирами работают представители авиакомпании.