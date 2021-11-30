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Прокуратура Петербурга отменила постановление о возбуждении дела против лжевакцинаторов от ковида

Не все еще опрошены. Так решили в Петербургской прокуратуре после того, как им принесли из петербургского главка постановление на возбуждение дела после обнаружения десятков поддельных QR-кодов.

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Как стало известно «Фонтанке» 30 ноября, и.о. прокурора Петербурга отправил материалы, на основании которых в полиции возбудили дело о «сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей», для проведения дополнительной проверки.

По предварительной информации, в надзорном органе полагают, что раз группа осуществляла преступную схему по выдаче жителям Петербурга поддельных QR-кодов в июне-августе этого года, то основания для срочного возбуждения дела нет.

Прокурор, в частности, указывал, что надо не только опросить главу поликлиники №120 Красногвардейского района, в кабинете которого и проходила имитация вакцинации от коронавируса, но всех, кто получил криминальную услугу.

«Фонтанка» писала, что сотрудники петербургской полиции задержали четверых — одного бывшего следователя и трех медработников. Их подозревают в том, что в течение лета они набирали клиентов из тех, кто не хочет вакцинироваться, но жаждет получить QR-код. Их оформляли как привившихся, а ампулы с вакциной выкидывали. «Услуга» стоила от 10 до 15 тысяч. Через определенный кабинет в поликлинике прошли несколько десятков человек.

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Комментарии (4)

KGB has yo
вакцинаторов от лжековида
266759703
Наконец то прокуратура начала защищать народ, пусть даже и таким путём - волокитой. Поставить прививку не изученную и не предсказуемую для организма- вот это преступление против самого себя и своих будущих детей. А платить за диагностику каждого перед вакциной у государства нет денег- их своровали на всяких соцпрограммах. Вот и платит народ за лжепрививку. А мусорная полиция им просто завидует, так как сами хотят иметь Куш с прибыли, как за распространение повсеместное наркотиков. Запомните все! особенно молодые безбашенные: в Питере за каждой "закладкой" стоит мусор. С одного бабло рубит, с другого - "палку" для орденов. Опасайтесь преступников в погонах. Спасибо прокуратуре что защищает народ от преступников в погонах. Может так и выйдем на европейский уровень жизни.
Shrkv
Ха-ха , уголовной ведь всех пугали Облом
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