Прокуратура Петербурга отменила постановление о возбуждении дела против лжевакцинаторов от ковида

Как стало известно «Фонтанке» 30 ноября, и.о. прокурора Петербурга отправил материалы, на основании которых в полиции возбудили дело о «сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей», для проведения дополнительной проверки.



По предварительной информации, в надзорном органе полагают, что раз группа осуществляла преступную схему по выдаче жителям Петербурга поддельных QR-кодов в июне-августе этого года, то основания для срочного возбуждения дела нет.



Прокурор, в частности, указывал, что надо не только опросить главу поликлиники №120 Красногвардейского района, в кабинете которого и проходила имитация вакцинации от коронавируса, но всех, кто получил криминальную услугу.

