Штамм «омикрон» подобрался вплотную к России. В Финляндии уже выявили заболевших

Два случая коронавируса, которые предположительно являются новым вариантом «омикрон», в настоящее время проверяются в Финляндии. Об этом 29 ноября сообщает газета Ilta-Sanomat со ссылкой на ведомство здравоохранения и социального благосостояния THL.
Сейчас заболевших изолировали до проверки того, действительно ли речь идет о новом штамме.
Оба инфицированных были в других странах. Одного из заразившихся выявили в ходе тестирования в аэропорту Хельсинки.
Ранее «Фонтанка» писала, что Всемирная организация здравоохранения считает высокой вероятность глобального распространения штамма коронавируса «омикрон».
Подробности о новой вариации B.1.1.529 читайте в материале «Фонтанки».