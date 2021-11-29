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Штамм «омикрон» подобрался вплотную к России. В Финляндии уже выявили заболевших

Двоих заболевших предположительно вариацией коронавируса «омикрон» изолировали в Финляндии. Они приехали из-за границы и могли привезти новый штамм в Суоми.

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Два случая коронавируса, которые предположительно являются новым вариантом «омикрон», в настоящее время проверяются в Финляндии. Об этом 29 ноября сообщает газета Ilta-Sanomat со ссылкой на ведомство здравоохранения и социального благосостояния THL.

Сейчас заболевших изолировали до проверки того, действительно ли речь идет о новом штамме.

Оба инфицированных были в других странах. Одного из заразившихся выявили в ходе тестирования в аэропорту Хельсинки.

Ранее «Фонтанка» писала, что Всемирная организация здравоохранения считает высокой вероятность глобального распространения штамма коронавируса «омикрон».

Подробности о новой вариации B.1.1.529 читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (10)

261313171
Мы все поняли - вечная уколизация. Я придумал уже новое название штамма, потом скажу, пока рано.
266399865
Ну всё!!! Приплыли!!! Как теперь дальше жить)))
265056402
какой такой оксимирон, я не в теме рэп баттлов🤪
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