Штамм «омикрон» подобрался вплотную к России. В Финляндии уже выявили заболевших

Два случая коронавируса, которые предположительно являются новым вариантом «омикрон», в настоящее время проверяются в Финляндии. Об этом 29 ноября сообщает газета Ilta-Sanomat со ссылкой на ведомство здравоохранения и социального благосостояния THL.



Сейчас заболевших изолировали до проверки того, действительно ли речь идет о новом штамме.



Оба инфицированных были в других странах. Одного из заразившихся выявили в ходе тестирования в аэропорту Хельсинки.



Ранее «Фонтанка» писала, что Всемирная организация здравоохранения считает высокой вероятность глобального распространения штамма коронавируса «омикрон».