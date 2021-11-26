FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -3
75.59р84.95р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

ВОЗ обозначила новый вариант COVID-19 греческой буквой «омикрон»

7
Печать

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила новый вариант COVID-19 греческой буквой омикрон (О). По мнению экспертов, очередная разновидность коронавируса может угрожать странам, в которых и так ведется борьба с распространением инфекции. Об этом 26 ноября сообщило агентство Reuters. https://www.reuters.com/

В ВОЗ отметили, что после целой серии мутаций B.1.1.529 может влиять на содержание протеина в организме, при этом существующие сейчас вакцины могут оказаться не столь эффективны.

Новый вариант коронавируса, предположили в организации, распространяется быстрее, чем его предшественники. Именно поэтому он может затронуть большее число людей, в том числе тех, кто ранее переболел другими штаммами.

Ранее «Фонтанка» писала, что ВОЗ решила классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство из-за большого числа мутаций.

До этого штамм выявили в шести африканских странах. В перспективе он более живучий и активно распространяющийся, чем те, что обнаруживали до него. Сразу несколько государств, в число которых входят Великобритания, Израиль и Сингапур, ограничили сообщение с Южной Африкой и другими странами региона из-за опасности распространения эволюционировавшего варианта коронавируса. В России случаев нового штамма COVID-19 пока не обнаружено.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

matissepost
Оксимирон)
didim
на повестке ВОЗ наверняка был вопрос: "Что делать, когда закончатся буквы греческого алфавита".
А вот интересно, в чью гениальную голову пришло вакцину?! !назвать "Спутник"? Она как-то с космосом связана? Или почему не назвать вакцину "Федор Михайлович Достоевский"?
Laska77
даже не стала читать до конца, тк честно сказать, уже устали от новостей о ковиде. В мире чтонть происходит кроме мутации ковида?
Все новости: куаркод, мутация, вакцинация... Не у всех крепкая психика
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний