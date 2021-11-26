Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила новый вариант COVID-19 греческой буквой омикрон (О). По мнению экспертов, очередная разновидность коронавируса может угрожать странам, в которых и так ведется борьба с распространением инфекции. Об этом 26 ноября сообщило агентство Reuters. https://www.reuters.com/
В ВОЗ отметили, что после целой серии мутаций B.1.1.529 может влиять на содержание протеина в организме, при этом существующие сейчас вакцины могут оказаться не столь эффективны.
Новый вариант коронавируса, предположили в организации, распространяется быстрее, чем его предшественники. Именно поэтому он может затронуть большее число людей, в том числе тех, кто ранее переболел другими штаммами.
Ранее «Фонтанка» писала, что ВОЗ решила классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство из-за большого числа мутаций.
До этого штамм выявили в шести африканских странах. В перспективе он более живучий и активно распространяющийся, чем те, что обнаруживали до него. Сразу несколько государств, в число которых входят Великобритания, Израиль и Сингапур, ограничили сообщение с Южной Африкой и другими странами региона из-за опасности распространения эволюционировавшего варианта коронавируса. В России случаев нового штамма COVID-19 пока не обнаружено.