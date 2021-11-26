Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила новый вариант COVID-19 греческой буквой омикрон (О). По мнению экспертов, очередная разновидность коронавируса может угрожать странам, в которых и так ведется борьба с распространением инфекции. Об этом 26 ноября сообщило агентство Reuters. https://www.reuters.com/



В ВОЗ отметили, что после целой серии мутаций B.1.1.529 может влиять на содержание протеина в организме, при этом существующие сейчас вакцины могут оказаться не столь эффективны.