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Роспотребнадзор: В России пока нет случаев нового, «более опасного» штамма COVID-19

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В России пока не обнаружили случаев нового штамма коронавируса, содержащего 32 мутации. Об этом РИА Новости рассказал специалист ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Если он будет более заразным или устойчивым и будет размножаться, то вероятность появления его в России есть, но пока мы не обнаружили его в стране, хотя исследований геномов проводится достаточно много», — цитирует 25 ноября информагентство слова Хафизова.

По информации Роспотребнадзора, штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Всего зафиксировано 10 образцов, но реальное количество может быть гораздо больше.

Ранее об обнаружении нового штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации, заявили ученые из Британии. Вирусолог из Имперского колледжа Лондона Том Пикок назвал его «ужасающим». Предполагается, что новая разновидность может быть опаснее всех остальных, включая «дельта»-штамм.

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Комментарии (1)

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