Роспотребнадзор: В России пока нет случаев нового, «более опасного» штамма COVID-19

В России пока не обнаружили случаев нового штамма коронавируса, содержащего 32 мутации. Об этом РИА Новости рассказал специалист ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.



«Если он будет более заразным или устойчивым и будет размножаться, то вероятность появления его в России есть, но пока мы не обнаружили его в стране, хотя исследований геномов проводится достаточно много», — цитирует 25 ноября информагентство слова Хафизова.



По информации Роспотребнадзора, штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Всего зафиксировано 10 образцов, но реальное количество может быть гораздо больше.

