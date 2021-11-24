Daily Mail: ученые из Британии сообщили о новом «ужасающем» штамме коронавируса

В Ботсване, ЮАР и Гонконге обнаружили десять случаев заражения новым штаммом коронавируса под названием B.1.1.529, который потенциально опаснее всех остальных вариантов COVID-19. Об этом 24 ноября сообщило издание Daily Mail.

По сведениям медиа, штамм содержит 32 мутации, многие из которых указывают на его устойчивость к вакцинам. Отмечается, что в конечном итоге он может получить название «Ню».

Генетик из Университетского колледжа в Лондоне Франсуа Баллу предположил, что штамм мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом, возможно, у больного ВИЧ или СПИДом.