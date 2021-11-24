FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: +3
74.37р83.64р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Daily Mail: ученые из Британии сообщили о новом «ужасающем» штамме коронавируса

34
Печать

В Ботсване, ЮАР и Гонконге обнаружили десять случаев заражения новым штаммом коронавируса под названием B.1.1.529, который потенциально опаснее всех остальных вариантов COVID-19. Об этом 24 ноября сообщило издание Daily Mail.

По сведениям медиа, штамм содержит 32 мутации, многие из которых указывают на его устойчивость к вакцинам. Отмечается, что в конечном итоге он может получить название «Ню».

Генетик из Университетского колледжа в Лондоне Франсуа Баллу предположил, что штамм мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом, возможно, у больного ВИЧ или СПИДом.

По словам вирусолога из Имперского колледжа Лондона Тома Пикока, комбинация мутаций нового варианта коронавируса — «ужасающая». Он добавил, что новая разновидность COVID-19 может стать «хуже, чем что-либо еще», включая «дельта»-штамм.

Тем не менее ученые заявили, что пока «не стоит чрезмерно беспокоиться», потому что нет признаков того, что болезнь быстро распространяется.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (34)

AGP
Не, в Ботсвану ни ногой!
hal9000
Похоже опять наших лохов кремлевских нагнут по полной..а они не на что более не способны кроме как опять нам вакцину впаривать..и смертность рисовать.....за наши же налоги..
265856848
Гинцбург разберётся(((((
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний