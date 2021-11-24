Daily Mail: ученые из Британии сообщили о новом «ужасающем» штамме коронавируса

В Ботсване, ЮАР и Гонконге обнаружили десять случаев заражения новым штаммом коронавируса под названием B.1.1.529, который потенциально опаснее всех остальных вариантов COVID-19. Об этом 24 ноября сообщило издание Daily Mail.
По сведениям медиа, штамм содержит 32 мутации, многие из которых указывают на его устойчивость к вакцинам. Отмечается, что в конечном итоге он может получить название «Ню».
Генетик из Университетского колледжа в Лондоне Франсуа Баллу предположил, что штамм мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом, возможно, у больного ВИЧ или СПИДом.
По словам вирусолога из Имперского колледжа Лондона Тома Пикока, комбинация мутаций нового варианта коронавируса — «ужасающая». Он добавил, что новая разновидность COVID-19 может стать «хуже, чем что-либо еще», включая «дельта»-штамм.
Тем не менее ученые заявили, что пока «не стоит чрезмерно беспокоиться», потому что нет признаков того, что болезнь быстро распространяется.