ВОЗ оценивает новый штамм COVID-19 как вызывающий беспокойство

По итогам экстренного заседания в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила классифицировать новый вариант коронавируса B.1.1.529 как вызывающий беспокойство. Об этом 26 ноября сообщило РИА Новости, ссылаясь на Федеральный офис общественного здравоохранения Швейцарии.

«У него больше мутаций, чем известно науке о других вариантах, вызывающих тревогу. ВОЗ оценила этот новый вариант как вызывающий беспокойство», — отметили в организации.



«Фонтанка» писала, что с воскресенья, 28 ноября, в РФ собираются ограничить въезд иностранцев из Гонконга и ЮАР, где выявили эволюционировавший штамм коронавируса. Правила также коснутся прибывающих из Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини и Танзании.

