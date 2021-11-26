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ВОЗ оценивает новый штамм COVID-19 как вызывающий беспокойство

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По итогам экстренного заседания в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила классифицировать новый вариант коронавируса B.1.1.529 как вызывающий беспокойство. Об этом 26 ноября сообщило РИА Новости, ссылаясь на Федеральный офис общественного здравоохранения Швейцарии.

«У него больше мутаций, чем известно науке о других вариантах, вызывающих тревогу. ВОЗ оценила этот новый вариант как вызывающий беспокойство», — отметили в организации.

«Фонтанка» писала, что с воскресенья, 28 ноября, в РФ собираются ограничить въезд иностранцев из Гонконга и ЮАР, где выявили эволюционировавший штамм коронавируса. Правила также коснутся прибывающих из Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини и Танзании.

Ранее в шести африканских странах выявили новый штамм COVID-19, в перспективе более живучий и активно распространяющийся, чем предыдущие. Сразу несколько государств, в число которых входят Великобритания, Израиль и Сингапур, ограничили сообщение с Южной Африкой и другими странами региона из-за опасности распространения эволюционировавшего варианта коронавируса. В России случаев нового штамма COVID-19 пока не обнаружено.

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Комментарии (1)

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