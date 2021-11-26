Россия ограничит въезд иностранцев из Гонконга и стран юга Африки, где выявили новый штамм COVID-19

Как сообщает РИА Новости 26 ноября, новые правила также коснутся прибывающих из Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини и Танзании.



«Фонтанка» писала, что посольство России в ЮАР пока не рекомендует россиянам избегать поездок туда. Находящихся в стране граждан просят строго соблюдать масочный режим, избегать скопления людей и пользоваться антисептиками.



Ранее в шести африканских странах выявили новый штамм COVID-19, в перспективе более живучий и активно распространяющийся, чем предыдущие. Сразу несколько государств, в число которых входят Великобритания, Израиль и Сингапур, ограничили сообщение с Южной Африкой и другими странами региона из-за опасности распространения эволюционировавшего варианта коронавируса. В России случаев нового штамма COVID-19 пока не обнаружено.

