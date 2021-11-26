FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -3
75.59р84.95р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Россия ограничит въезд иностранцев из Гонконга и стран юга Африки, где выявили новый штамм COVID-19

С воскресенья, 28 ноября, в России собираются ограничить въезд иностранцев из Гонконга и ЮАР. В этих государствах ранее выявили новый, потенциально более опасный штамм коронавируса.

5
Печать

Как сообщает РИА Новости 26 ноября, новые правила также коснутся прибывающих из Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини и Танзании.

«Фонтанка» писала, что посольство России в ЮАР пока не рекомендует россиянам избегать поездок туда. Находящихся в стране граждан просят строго соблюдать масочный режим, избегать скопления людей и пользоваться антисептиками.

Ранее в шести африканских странах выявили новый штамм COVID-19, в перспективе более живучий и активно распространяющийся, чем предыдущие. Сразу несколько государств, в число которых входят Великобритания, Израиль и Сингапур, ограничили сообщение с Южной Африкой и другими странами региона из-за опасности распространения эволюционировавшего варианта коронавируса. В России случаев нового штамма COVID-19 пока не обнаружено.

По теме (18)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Guest1234
Судя по тому, что в новостях пишут, что прибывающих из этих стран будут подвергать экспресс-тесту, новый штамм в России еще долго не обнаружат. Антигенный экспресс-тест не позволяет провести секвенирование. А если не искать, то и не найдешь.
260569221
Какая важная новость… (нет)
Как теперь жить
Yaaay
Израиль мимо. Учитывая количество наших бывших соотечественников, Африку в таком случае бессмысленно отрубать.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний