Чехия запрещает въезд иностранцам, недавно побывавшим на юге Африки. Это защита от нового штамма COVID-19

Чехия с 27 ноября закроет въезд для иностранцев, которые недавно посещали южноафриканские государства. Так власти борются с распространением нового штамма коронавируса, написал в Twitter министр внутренних дел страны Якуб Кулханек.



«С субботы въезд в Чешскую Республику будет запрещен для граждан третьих стран, которые находились более 12 часов за последние 14 дней в ЮАР, Намибии, Лесото, Свазиленде, Зимбабве, Ботсване, Мозамбике, Замбии», — сообщил он 26 ноября.



Ранее в Чехии ввели локдаун для непривитых от коронавируса. Люди без сертификата о вакцинации не могут посещать рестораны, кинотеатры, музеи, парикмахерские, спортзалы и другие заведения сферы услуг, а также массовые мероприятия.

