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Чехия запрещает въезд иностранцам, недавно побывавшим на юге Африки. Это защита от нового штамма COVID-19

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Чехия с 27 ноября закроет въезд для иностранцев, которые недавно посещали южноафриканские государства. Так власти борются с распространением нового штамма коронавируса, написал в Twitter министр внутренних дел страны Якуб Кулханек.

«С субботы въезд в Чешскую Республику будет запрещен для граждан третьих стран, которые находились более 12 часов за последние 14 дней в ЮАР, Намибии, Лесото, Свазиленде, Зимбабве, Ботсване, Мозамбике, Замбии», — сообщил он 26 ноября.

Ранее в Чехии ввели локдаун для непривитых от коронавируса. Люди без сертификата о вакцинации не могут посещать рестораны, кинотеатры, музеи, парикмахерские, спортзалы и другие заведения сферы услуг, а также массовые мероприятия.

В шести африканских странах выявили новый штамм COVID-19, потенциально более живучий и активно распространяющийся, чем предыдущие. Сразу несколько стран, включая Великобританию, Израиль и Сингапур, ограничили сообщение с Южной Африкой и другими странами региона из-за опасности распространения мутации. Глава британского минздрава Саджид Джавид также ввел карантин для всех прибывающих из очага.

В России случаев нового штамма коронавируса пока не обнаружено.

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Комментарии (2)

Игорь Полетаев
Не зря Израйлетяне учения по штамму Омега проводили в том месяце. Они явно что то знают.
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Придётся отменять поездку в Чехию
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