Новый пожар в заброшке между Шкапина и Розенштейна. Водители стоят в пробке

Как сообщает городское ГУ МЧС, 26 ноября в 7:22 поступил вызов на улицу Шкапина, 3–5, в Кировском районе. В одноэтажном заброшенном доме горел мусор, огонь охватил 20 квадратных метров. На место выехали четыре расчёта — 20 сотрудников МЧС. В 7:51 они локализовали пожар. Сведения о пострадавших не поступали.



В «Яндекс.Картах» в районе пожара стоит отметка о ДТП. На Шкапина образовалась «бордовая» пробка, то есть поток движется медленно. Заторы наблюдаются и на набережных Обводного канала, и на Митрофаньевском шоссе.

