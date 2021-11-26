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Новый пожар в заброшке между Шкапина и Розенштейна. Водители стоят в пробке

Пожар в квартале между улицами Шкапина и Розенштейна создаёт проблемы автомобилистам, едущим из южных районов Петербурга в центр и на север.

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Как сообщает городское ГУ МЧС, 26 ноября в 7:22 поступил вызов на улицу Шкапина, 3–5, в Кировском районе. В одноэтажном заброшенном доме горел мусор, огонь охватил 20 квадратных метров. На место выехали четыре расчёта — 20 сотрудников МЧС. В 7:51 они локализовали пожар. Сведения о пострадавших не поступали.

В «Яндекс.Картах» в районе пожара стоит отметка о ДТП. На Шкапина образовалась «бордовая» пробка, то есть поток движется медленно. Заторы наблюдаются и на набережных Обводного канала, и на Митрофаньевском шоссе.

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На улице Шкапина, 3–5, раньше был доходный дом Иванова в стиле модерн. Он снесён. Остались небольшие флигеля.

Три дня назад, 23 ноября, в 150 метрах отсюда горело другое заброшенное здание — доходный дом Лялевича на Розенштейна. Тушили его больше 10 часов. Движение по Обводному перекрывали, что спровоцировало крупные пробки.

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Комментарии (3)

xavvax
"Заброшка" - это впечатляет.
zlopopik
Что, опять уродские бараки, именуемые "памятниками архитектуры" эпохи царизма?
260807761
Девелоперы лютуют
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