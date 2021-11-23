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Пожар в доме Лялевича локализован, на 100 кв. м обрушились перекрытия

К тушению привлекли более 100 человек и 30 единиц техники.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Тушение пожара в заброшенном доме 39, корпус 2, по улице Розенштейна — доходном доме Лялевича — продолжается. В 5:50 огонь удалось локализовать.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Андрей Литовка, в настоящее время на месте работают дознаватели, причина пожара устанавливается. В тушении участвовали 111 человек и 30 единиц техники, в том числе от МЧС 83 человека и 20 единиц техники.

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Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Вызов на Розенштейна поступил 23 ноября в 3:50. Пожарные прибыли через 8 минут и выяснили, что горят перекрытия на третьем, четвёртом и пятом этажах. Огонь охватил 1500 квадратных метров. На 100 «квадратах» частично обрушились перекрытия.

Пострадавших нет.

Здание на улице Розенштейна, 39, рядом с «Красным треугольником», было построено в 1904 году. Это первый доходный дом, спроектированный архитектором М. С. Лялевичем. Сейчас он находится на капитальном ремонте и стоит пустым более 10 лет. За это время он не раз горел, последний раз в марте этого года. Местные жители неоднократно обращались в правоохранительные органы из-за бездомных, которые облюбовали здание.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

В 2016 году Смольный планировал выставить заброшенную шестиэтажку на торги. Но потом город передумал, видимо, не в последнюю очередь из-за активного протеста градозащитников, которые боялись того, что историческое здание просто снесут под новое строительство. После их обращений губернатор Георгий Полтавченко дал распоряжение убрать адрес на Розенштейна из списка продаваемых. За год до этого на тот момент глава Жилкома Валерий Шиян говорил о готовности отремонтировать дом для молодых семей.

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Комментарии (4)

266702199
Смешные такие эти градозащитнички: продать людям чтобы снесли развалины и построили что-то полезное они не дают, сами нищие и реставрировать не могут, поэтому все с нетерпением ждут пока здание рухнет само. В результате все довольны - градозащитнички понадували щеки и "спасли" здание, а город получил свободную площадь для продажи. Минус только один, всё это длиться очень долго.
Аппаратчик мокрой классификации
"находится на капитальном ремонте и стоит пустым более 10 лет" - слава фонду капремонта!
セルゲイ
КГИОП за что деньги получает? Дом Басевича, дом Лялевича, здания Красного треугольника... Фасады рушатся
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