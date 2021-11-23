Пожар в доме Лялевича локализован, на 100 кв. м обрушились перекрытия

Тушение пожара в заброшенном доме 39, корпус 2, по улице Розенштейна — доходном доме Лялевича — продолжается. В 5:50 огонь удалось локализовать.
Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Андрей Литовка, в настоящее время на месте работают дознаватели, причина пожара устанавливается. В тушении участвовали 111 человек и 30 единиц техники, в том числе от МЧС 83 человека и 20 единиц техники.
Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Вызов на Розенштейна поступил 23 ноября в 3:50. Пожарные прибыли через 8 минут и выяснили, что горят перекрытия на третьем, четвёртом и пятом этажах. Огонь охватил 1500 квадратных метров. На 100 «квадратах» частично обрушились перекрытия.
Пострадавших нет.
Здание на улице Розенштейна, 39, рядом с «Красным треугольником», было построено в 1904 году. Это первый доходный дом, спроектированный архитектором