Пожар в доме Лялевича локализован, на 100 кв. м обрушились перекрытия

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Андрей Литовка, в настоящее время на месте работают дознаватели, причина пожара устанавливается. В тушении участвовали 111 человек и 30 единиц техники, в том числе от МЧС 83 человека и 20 единиц техники.

Пострадавших нет.

